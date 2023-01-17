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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 15:48 | Обновлено 17 января 2023, 15:55
1696
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского защитника

Днепряне взяли игрока в аренду

17 января 2023, 15:48 | Обновлено 17 января 2023, 15:55
1696
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского защитника
СК Днепр-1

Спортивный клуб «Днепр-1» сообщил о подписании соглашения с 27-летним бразильским защитником Хайнером. Это аренда на шесть месяцев с правом выкупа контракта.

Хайнер, или Хайнер Уильям Монжардим Кордейро, родился 2 октября 1995 года в бразильском городе Салвадор (штат Байя).

Ранее он среди прочего выступал на родине за клубы «Байя», «Наутико», «Куяба» и «Спорт Ресифи», а также португальский «Лоулетано». В последнее время Хайнер выступал в аренде за «Атлетико Гояненсе», имея контракт с клубом «Азуриз».

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Источник СК Днепр-1
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