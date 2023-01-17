ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского защитника

Спортивный клуб «Днепр-1» сообщил о подписании соглашения с 27-летним бразильским защитником Хайнером. Это аренда на шесть месяцев с правом выкупа контракта.

Хайнер, или Хайнер Уильям Монжардим Кордейро, родился 2 октября 1995 года в бразильском городе Салвадор (штат Байя).

Ранее он среди прочего выступал на родине за клубы «Байя», «Наутико», «Куяба» и «Спорт Ресифи», а также португальский «Лоулетано». В последнее время Хайнер выступал в аренде за «Атлетико Гояненсе», имея контракт с клубом «Азуриз».