Лидер УПЛ «Днепр-1» одержал убедительную победу во втором спарринге на турецком сборе над клубом «Пахтакор» из Узбекистана (3:0).

Тренерский штаб днепрян решил смешать два варианта состава, которые накануне играли по тайму с тбилисскими динамовцами (3:3). Снова с первых минут вышли Гомес, Пасич, Рубчинский, Гуцуляк и Довбик, а вот другую шестерку составили исполнители, выходившие днем раньше во втором тайме.

Первый тайм прошел при ощутимом преимуществе днепрян. Уже в дебюте игры вратарю «Пахтакора» пришлось дважды вступать в игру в течение одной минуты, спасая команду после ударов Гуцуляка, которому ассистировал Клименчук и выстрел Танчика, которого на улар вывел Довбик. В результате игровое преимущество спортклубовцев перешло уже в середине тайма, когда благодаря прессингу Довбик заставил ошибиться голкипера ташкентцев у собственных ворот. Артем мог забивать и сам, но решил отдать передачу Клименчуку, который с нескольких метров расстрелял пустые ворота – 1:0.

Буквально через несколько минут Довбык едва не оформил второй ассист, опять-таки отдавая передачу партнеру, теперь на Танчика, у чужих ворот, но на этот раз мяч до адресата не дошел. Тогда уже лучший игрок УПЛ 2022 взял игру на себя – Артем получил передачу от Гуцуляка, выиграл борьбу сразу у двух соперников прошел в штрафную площадку и пробил под вратарем – 2:0!

На 39-й минуте Довбик мог оформить дубль, но защитник выбил мяч из пустых ворот после удара форварда, а добивание Гуцуляка было неточным. Только после этого узбекская команда создала свой первый опасный момент в игре – Костик отразил удар соперника перед собой, после чего добивание было неточным. Перед самым финальным свистком у «Пахтакора» был еще один момент, когда вратарь днепрян подарил мяч сопернику в собственной штрафной, но снова игрока ташкентцев подвела неточность.

В перерыве тренерский штаб днепрян почти полностью обновил состав, оставив на поле только Адамюка и Довбика, но на качестве игры это не отразилось – днепряне продолжили полностью контролировать происходящее на поле. Во втором тайме ташкентцы пытались проводить атаки более большими силами и этим пользовались днепряне, соответствовавшие острым контратакам. На 56-й минуте Подлепенец выводил на удар Назаренко, но Александр пробил в сетку с внешней стороны. Однако именно Подлепенец оформил результативную передачу, когда на 61-й минуте выкатил мяч под удар Танковскому и тот довел счет до крупного – 3:0! У Пахтакора за это время были перспективные моменты только после прямых штрафных, но они выполнялись в стенку.

С другой стороны, Довбик дважды мог довести счет до разгромного, но в первом случае не попал в ворота после выхода один на один с голкипером, а во втором пробил во вратаря с близкого расстояния, когда ему ассистировал Когут. Между этими эпизодами был удар головой Сватка после навеса со штрафного Амаша, но в этот раз надежно сыграл вратарь «Пахтакора».

Товарищеский матч

16 января. 16:00. Белек (Турция). Спорткомплекс Титаник

Днепр-1 (Украина) – Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) – 3:0

Голы: Клименчук (25), Довбик (33), Танковский (62).

Днепр-1: 1.Костик (33. Юрчук, 46), 3.Адамюк, 5.Сарапий (11. Порох, 46), 18. Гомес (45. Сваток, 46), 42. Пасич (6. Амаш, 46), 23. Танковский, 41. Рубчинський (8. Когут, 46), 43.Танчик (29. Назаренко, 46), 47. Клименчук (28. Подлепенец, 46), 19.Гуцуляк (кап) (14. Бабенко, 46), 7.Довбик.

Пахтакор (1-й тайм): 33. Суюнов, 4. Турсунов, 5. Хамралиев, 24. Тодоров, 34. Сабифиєв, 15. Папава, 22. Джаббаров, 27. Собирходжаев, 30. Рахматуллаев, 8. Тургунбаев, 19. Банашак.

Пахтакор (2-й тайм): 35. Кувбатов, 4. Турсунов, 5. Хамралиев, 16. Турдимуродов, 12. Пойонов, 7. Хамробеков, 17. Хамдамов, 6. Уринбаєв, 14. Файзуллаев, 28. Холматов, 10. Черан.

Предупреждения: Тодоров (29), Танковский (37), Адамюк (59), Порох (69), Файзуллаєв (86)

Судьи: Марцин Щербович, Марцин Борковский, Кшиштоф Мирнец (все – Польша).