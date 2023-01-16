Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига16 января 2023, 14:11 | Обновлено 16 января 2023, 14:13
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Днепр-1 – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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16 января 2023, 14:11 | Обновлено 16 января 2023, 14:13
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В понедельник, 16 января, состоится товарищеский матч, в котором «Днепр-1» сыграет против «Пахтакора» из Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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