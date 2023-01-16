Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Днепр-1
16.01.2023 16:00 - : -
Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 14:11 | Обновлено 16 января 2023, 14:13
157
0

Днепр-1 – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

16 января 2023, 14:11 | Обновлено 16 января 2023, 14:13
157
0
Днепр-1 – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В понедельник, 16 января, состоится товарищеский матч, в котором «Днепр-1» сыграет против «Пахтакора» из Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

По теме:
Челси сыграет с Шахтером на Донбасс Арене после завершения войны
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Днепр-1 сыграл в результативную ничью с Динамо Тбилиси
смотреть онлайн Пахтакор товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Днепр-1
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи: сезон без суеверий?
Футбол | 16 января 2023, 13:15 3
Наполи: сезон без суеверий?
Наполи: сезон без суеверий?

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о секретах побед неаполитанского клуба

Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Футбол | 15 января 2023, 20:31 10
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби

Команда Микеля Артеты удержала преимущество, которое добыла в первом тайме

Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Футбол | 16.01.2023, 09:15
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
Теннис | 16.01.2023, 09:38
Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Футбол | 16.01.2023, 09:15
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
16.01.2023, 03:28 11
Теннис
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
15.01.2023, 09:05 7
Бокс
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
15.01.2023, 16:08 14
Футбол
Рупольдинг. Украина – одиннадцатая в женской эстафете, Норвегия – первая
Рупольдинг. Украина – одиннадцатая в женской эстафете, Норвегия – первая
14.01.2023, 16:57 4
Биатлон
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
15.01.2023, 03:03 2
Другие виды
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
15.01.2023, 04:30 3
Футбол
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
14.01.2023, 18:05 10
Футбол
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
14.01.2023, 23:23 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности