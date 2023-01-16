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Днепр-1
16.01.2023, FT 3 : 0
Пахтакор
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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 18:08 | Обновлено 16 января 2023, 18:34
986
0

Гол и ассист Довбика. Днепр-1 разгромил соперника в контрольном матче

Команда забила три гола

16 января 2023, 18:08 | Обновлено 16 января 2023, 18:34
986
0
Гол и ассист Довбика. Днепр-1 разгромил соперника в контрольном матче
ФК Днепр-1

«Днепр-1» провел контрольный матч на сборе в Турции. Соперником был «Пахтакор», а украинская команда выиграла 3:0 благодаря голам Клименчука, Довбика и Танковского.

Артем Довбик оформил результативную передачу.

Ранее команда Александра Кучера начала сбор с ничьей 3:3 против «Динамо» Тбилиси.

Днепр-1 - Пахтакор 3:0
Голы: Клименчук, 25, Довбик, 33, Танковский, 62

«Днепр-1»: 1.Костик (33.Юрчук,46), 3.Адамюк, 5.Сарапий (11.Порох, 46), 18.Гомес (45.Сваток, 46), 42.Пасич (6.Амаш,46), 23.Танковский, 41.Рубчинский (8.Когут, 46), 43.Танчик (29.Назаренко.46), 47.Клименчук (28.Подлепенец,46), 19.Гуцуляк (кап) (14. Бабенко 46), 7.Довбик

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Источник Sport.ua
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