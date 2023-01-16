Гол и ассист Довбика. Днепр-1 разгромил соперника в контрольном матче
Команда забила три гола
«Днепр-1» провел контрольный матч на сборе в Турции. Соперником был «Пахтакор», а украинская команда выиграла 3:0 благодаря голам Клименчука, Довбика и Танковского.
Артем Довбик оформил результативную передачу.
Ранее команда Александра Кучера начала сбор с ничьей 3:3 против «Динамо» Тбилиси.
Днепр-1 - Пахтакор 3:0
Голы: Клименчук, 25, Довбик, 33, Танковский, 62
«Днепр-1»: 1.Костик (33.Юрчук,46), 3.Адамюк, 5.Сарапий (11.Порох, 46), 18.Гомес (45.Сваток, 46), 42.Пасич (6.Амаш,46), 23.Танковский, 41.Рубчинский (8.Когут, 46), 43.Танчик (29.Назаренко.46), 47.Клименчук (28.Подлепенец,46), 19.Гуцуляк (кап) (14. Бабенко 46), 7.Довбик
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