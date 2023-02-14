ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расторг контракт с форвардом из Конго

Одесский «Черноморец» объявил о завершении сотрудничества с 29-летним конголезским центрфорвардом Кевином Кубембой.

Контракт между сторонами был расторгнут по взаимной договоренности.

Кубемба перешел в «Черноморец» в конце сентября минувшего года, и сыграл за «моряков» 7 матчей в УПЛ, но голевыми действиями не отличился.