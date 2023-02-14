Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 17:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расторг контракт с форвардом из Конго
Африканец Кевин Кубемба отныне не является футболистом одесской команды
14 февраля 2023, 17:17 |
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Одесский «Черноморец» объявил о завершении сотрудничества с 29-летним конголезским центрфорвардом Кевином Кубембой.
Контракт между сторонами был расторгнут по взаимной договоренности.
Кубемба перешел в «Черноморец» в конце сентября минувшего года, и сыграл за «моряков» 7 матчей в УПЛ, но голевыми действиями не отличился.
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