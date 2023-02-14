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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 17:17 |
289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расторг контракт с форвардом из Конго

Африканец Кевин Кубемба отныне не является футболистом одесской команды

14 февраля 2023, 17:17 |
289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расторг контракт с форвардом из Конго
ФК Черноморец. Кевин Кубемба

Одесский «Черноморец» объявил о завершении сотрудничества с 29-летним конголезским центрфорвардом Кевином Кубембой.

Контракт между сторонами был расторгнут по взаимной договоренности.

Кубемба перешел в «Черноморец» в конце сентября минувшего года, и сыграл за «моряков» 7 матчей в УПЛ, но голевыми действиями не отличился.

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Кевин Кубемба Черноморец Одесса трансферы УПЛ трансферы расторжение контракта
Источник ФК Черноморец
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