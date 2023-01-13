ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал форварда Зари

Одесский футбольный клуб «Черноморец» подписал контракт с форвардом луганской «Зари» Даниилом Алефиренко.

Детали перехода не раскрываются.

Отметим, что 22-летний Даниил первую часть сезона провел в «Заре», отыграв за луганчан 43 минуты, но успел забить гол и отдать один ассист.

К слову, контракт Алефиренко с «Зарей» действовал до лета 2024 года. В 2021 году он продлил соглашение с командой.