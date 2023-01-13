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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал форварда Зари
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 16:41 |
1389
3

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал форварда Зари

Даниил Алефиренко продолжит карьеру в одесском клубе

13 января 2023, 16:41 |
1389
3
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал форварда Зари
Instagram. Даниил Алефиренко

Одесский футбольный клуб «Черноморец» подписал контракт с форвардом луганской «Зари» Даниилом Алефиренко.

Детали перехода не раскрываются.

Отметим, что 22-летний Даниил первую часть сезона провел в «Заре», отыграв за луганчан 43 минуты, но успел забить гол и отдать один ассист.

К слову, контракт Алефиренко с «Зарей» действовал до лета 2024 года. В 2021 году он продлил соглашение с командой.

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Источник ФК Черноморец
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Gargantua
хорошее приобретение
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CheMP
ух ты!
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