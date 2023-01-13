Украина. Премьер лига13 января 2023, 16:41 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал форварда Зари
Даниил Алефиренко продолжит карьеру в одесском клубе
13 января 2023, 16:41 |
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Одесский футбольный клуб «Черноморец» подписал контракт с форвардом луганской «Зари» Даниилом Алефиренко.
Детали перехода не раскрываются.
Отметим, что 22-летний Даниил первую часть сезона провел в «Заре», отыграв за луганчан 43 минуты, но успел забить гол и отдать один ассист.
К слову, контракт Алефиренко с «Зарей» действовал до лета 2024 года. В 2021 году он продлил соглашение с командой.
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