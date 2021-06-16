Заря продлила контракт с украинским форвардом

«Заря» проинформировала о новом контракте форварда Даниила Алефиренко, который получил договор на 3 года.
В минувшем сезоне УПЛ 21-летний игрок провел 3 матча и забил 1 гол. В молодежном чемпионате у Алефиренко 5 голов.
Ранее «Заря» объявила о переходе в команду Сергея Булецы и Ахмеда Алибекова.
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Источник — ФК Заря
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