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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 11:36 | Обновлено 08 февраля 2023, 11:38
631
1

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина

Манджрекар Джеймс больше не является игроком одесской команды

08 февраля 2023, 11:36 | Обновлено 08 февраля 2023, 11:38
631
1
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина
Instagram. Манджрекар Джеймс

Одесский футбольный клуб «Черноморец» попрощался с канадским центральным защитником Манджрекаром Джеймсом.

29-летний футболист сам попросил о расторжении контракта. Джеймс сослался на семейные проблемы, а «моряки», учитывая тяжелое эмоциональное состояние футболиста, пошли ему на встречу.

Манджрекар подписал контракт с одесской команды в середине 2022 года.

В текущем сезоне УПЛ он провел 13 матчей, в которых отметился 1 голом.

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Манджрекар Джеймс Черноморец Одесса расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Черноморец
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Gargantua
девушка изменила ему с мерчандайзером
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