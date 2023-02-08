Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 11:36 | Обновлено 08 февраля 2023, 11:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина
Манджрекар Джеймс больше не является игроком одесской команды
08 февраля 2023, 11:36 | Обновлено 08 февраля 2023, 11:38
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Одесский футбольный клуб «Черноморец» попрощался с канадским центральным защитником Манджрекаром Джеймсом.
29-летний футболист сам попросил о расторжении контракта. Джеймс сослался на семейные проблемы, а «моряки», учитывая тяжелое эмоциональное состояние футболиста, пошли ему на встречу.
Манджрекар подписал контракт с одесской команды в середине 2022 года.
В текущем сезоне УПЛ он провел 13 матчей, в которых отметился 1 голом.
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