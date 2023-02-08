ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина

Одесский футбольный клуб «Черноморец» попрощался с канадским центральным защитником Манджрекаром Джеймсом.

29-летний футболист сам попросил о расторжении контракта. Джеймс сослался на семейные проблемы, а «моряки», учитывая тяжелое эмоциональное состояние футболиста, пошли ему на встречу.

Манджрекар подписал контракт с одесской команды в середине 2022 года.

В текущем сезоне УПЛ он провел 13 матчей, в которых отметился 1 голом.