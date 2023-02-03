Украина. Первая лига03 февраля 2023, 14:40 |
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Оболонь подписала бывшего защитника Черноморца
Сергей Суханов стал новичком «пивоваров»
03 февраля 2023, 14:40 |
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Киевская «Оболонь» объявила о подписании 27-летнего защитника Сергея Суханова.
Срок длительности контракта с опытным футболистом не раскрывается. Он будет играть под номером 55.
Последним клубом Суханова был одесский «Черноморец», цвета которого он защищал с лета 2022 по январь 2023 год.
Стоит отметить, что Суханов уже играл в составе «пивоваров» с декабря 2020 по июнь 2022 года.
Напомним, ранее «Черноморец» отказался подписывать экзотического новичка.
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