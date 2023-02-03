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Украина. Первая лига
03 февраля 2023, 14:40 |
340
0

Оболонь подписала бывшего защитника Черноморца

Сергей Суханов стал новичком «пивоваров»

03 февраля 2023, 14:40 |
340
0
Оболонь подписала бывшего защитника Черноморца
ФК Оболонь. Сергей Суханов

Киевская «Оболонь» объявила о подписании 27-летнего защитника Сергея Суханова.

Срок длительности контракта с опытным футболистом не раскрывается. Он будет играть под номером 55.

Последним клубом Суханова был одесский «Черноморец», цвета которого он защищал с лета 2022 по январь 2023 год.

Стоит отметить, что Суханов уже играл в составе «пивоваров» с декабря 2020 по июнь 2022 года.

Напомним, ранее «Черноморец» отказался подписывать экзотического новичка.

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Сергей Суханов Оболонь Киев Черноморец Одесса трансферы
Источник ФК Оболонь
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