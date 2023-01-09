Украина. Премьер лига09 января 2023, 20:20 | Обновлено 09 января 2023, 20:23
1656
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в аренду в Александрию
Николай Михайленко снова идет в аренду
09 января 2023, 20:20 | Обновлено 09 января 2023, 20:23
1656
0
«Динамо» официально сообщило о том, что клуб отправил в аренду в «Александрию» своего полузащитника Николая Михайленко. Аренда рассчитана до конца текущего сезона.
Первую половину нынешнего сезона Михайленко провел в аренде в другом клубе УПЛ, луганской «Заре». На его счету 5 матчей в УПЛ за «Зарю».
Напомним, «Динамо» Киев выйдет из отпуска 12 января. 20 января команда отправится на сборы в Турцию.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 января 2023, 17:15 10
Голкипер киевского «Динамо» навестил Мистера в Бухаресте
Футбол | 09 января 2023, 12:15 0
Парижский «ПСЖ» совершит тур на Ближний Восток
Футбол | 09.01.2023, 15:20
Футбол | 09.01.2023, 07:20
Футбол | 09.01.2023, 18:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.01.2023, 06:25 7
07.01.2023, 17:38 30
08.01.2023, 08:56 9
08.01.2023, 13:43 5
08.01.2023, 17:15 12
08.01.2023, 16:51 5
08.01.2023, 19:15
07.01.2023, 16:42 5