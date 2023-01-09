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Украина. Премьер лига
09 января 2023, 20:20 | Обновлено 09 января 2023, 20:23
1656
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в аренду в Александрию

Николай Михайленко снова идет в аренду

09 января 2023, 20:20 | Обновлено 09 января 2023, 20:23
1656
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в аренду в Александрию
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

«Динамо» официально сообщило о том, что клуб отправил в аренду в «Александрию» своего полузащитника Николая Михайленко. Аренда рассчитана до конца текущего сезона.

Первую половину нынешнего сезона Михайленко провел в аренде в другом клубе УПЛ, луганской «Заре». На его счету 5 матчей в УПЛ за «Зарю».

Напомним, «Динамо» Киев выйдет из отпуска 12 января. 20 января команда отправится на сборы в Турцию.

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Николай Михайленко Динамо Киев Александрия Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК Динамо Киев
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