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Украина. Премьер лига
08 января 2023, 14:45 | Обновлено 08 января 2023, 14:56
1090
14

Динамо рассказало о выходе из отпуска и планах на сбор

Будут готовиться в Турции

08 января 2023, 14:45 | Обновлено 08 января 2023, 14:56
1090
14
Динамо рассказало о выходе из отпуска и планах на сбор
ФК Динамо Киев

«Динамо» на официальном сайте объявило, что выйдет из отпуска 12 января и приступит к подготовке к возобновлению сезона 2022/23.

Сперва игроки киевлян будут готовиться на базе клуба, а 20 января команда отправится в Турцию, где будет тренироваться и проводить контрольные матчи.

Расписания матчей и соперников пока что нет.

Киевляне завершили первую часть сезона УПЛ на 3-м месте с отставанием от «Днепра-1» в 5 очков.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 14
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Alex196
Долбни которые никакой игры не показывают имеет право ездить в теплые страны купаться загорать отдыхать.А чем они лучше бойцов которые в холодных окопах мёрзнут ? Нужен закон чтобы вся эта публика ездила раз в месяц хотя бы на фронт с мешками теплой одежды и нагревательными приборами и чтобы каждого бойца поцеловали в задницу за то что те оберегают нас и позволяют этим недофутбрлиствм играть в футбол 
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Alex196
Так писал же типа футболист Попов что с ренном голы привозил что с кротами отдыхал на курорте 
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