Динамо рассказало о выходе из отпуска и планах на сбор

«Динамо» на официальном сайте объявило, что выйдет из отпуска 12 января и приступит к подготовке к возобновлению сезона 2022/23.

Сперва игроки киевлян будут готовиться на базе клуба, а 20 января команда отправится в Турцию, где будет тренироваться и проводить контрольные матчи.

Расписания матчей и соперников пока что нет.

Киевляне завершили первую часть сезона УПЛ на 3-м месте с отставанием от «Днепра-1» в 5 очков.