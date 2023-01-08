Украина. Премьер лига08 января 2023, 14:45 | Обновлено 08 января 2023, 14:56
1090
14
Динамо рассказало о выходе из отпуска и планах на сбор
Будут готовиться в Турции
08 января 2023, 14:45 | Обновлено 08 января 2023, 14:56
1090
14
«Динамо» на официальном сайте объявило, что выйдет из отпуска 12 января и приступит к подготовке к возобновлению сезона 2022/23.
Сперва игроки киевлян будут готовиться на базе клуба, а 20 января команда отправится в Турцию, где будет тренироваться и проводить контрольные матчи.
Расписания матчей и соперников пока что нет.
Киевляне завершили первую часть сезона УПЛ на 3-м месте с отставанием от «Днепра-1» в 5 очков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 января 2023, 07:35 4
В американском Вашингтоне проходит шоу бокса с участием Джервонты Дэвиса
Футбол | 08 января 2023, 06:15 0
Главные новости за 7 января на Sport.ua
Футбол | 08.01.2023, 08:56
Футбол | 07.01.2023, 16:42
Футбол | 08.01.2023, 04:49
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Долбни которые никакой игры не показывают имеет право ездить в теплые страны купаться загорать отдыхать.А чем они лучше бойцов которые в холодных окопах мёрзнут ? Нужен закон чтобы вся эта публика ездила раз в месяц хотя бы на фронт с мешками теплой одежды и нагревательными приборами и чтобы каждого бойца поцеловали в задницу за то что те оберегают нас и позволяют этим недофутбрлиствм играть в футбол
Показать Скрыть 10 ответов
Так писал же типа футболист Попов что с ренном голы привозил что с кротами отдыхал на курорте
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.01.2023, 17:38 28
06.01.2023, 23:30
07.01.2023, 16:05 3
06.01.2023, 18:56 8
07.01.2023, 18:28 2
07.01.2023, 12:40 15
07.01.2023, 23:25