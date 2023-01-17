ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков стал игроком «Жироны».



Контракт 25-летнего украинца с испанским клубом рассчитан до 2027 года.



«Динамо» получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.

Жирона» после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

За «Динамо» Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе, 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.