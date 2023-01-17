Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
Испания
17 января 2023, 14:03 | Обновлено 17 января 2023, 14:24
5138
25

ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону

25-летний вингер перешел в испанский клуб

17 января 2023, 14:03 | Обновлено 17 января 2023, 14:24
5138
25
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков стал игроком «Жироны».

Контракт 25-летнего украинца с испанским клубом рассчитан до 2027 года.

«Динамо» получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.

Жирона» после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

За «Динамо» Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе, 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.

По теме:
Украинский защитник перебрался из Латвии в Польшу
Журналист объяснил, сколько получит Динамо от перепродажи Цыганкова
Источник: Жирона огласит о трансфере Цыганкова во вторник
Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы УПЛ
Источник ФК Жирона
Оцените материал
(55)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Футбол | 16 января 2023, 17:50 59
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером

Игрок пока что получил контракт только до конца сезона

ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
Теннис | 16 января 2023, 17:45 4
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк

И это на 11-й месяц войны...

Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Футбол | 16.01.2023, 23:31
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
ВИДЕО. «Буду скучать». Мудрик попрощался с Шахтером
Футбол | 17.01.2023, 13:18
ВИДЕО. «Буду скучать». Мудрик попрощался с Шахтером
ВИДЕО. «Буду скучать». Мудрик попрощался с Шахтером
Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Футбол | 17.01.2023, 10:51
Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Удачи в новом клубе и спасибо за годы в Динамо!!!
Ответить
+11
olex.mykhailov
Удачі Вітя)) Ти заслуговуєш, та й для збірної це плюс, коли гравець грає в такому сильному чемпіонаті
Ответить
+9
palyvoda2006
Вітаю Віктора!
Ответить
+9
Умник
50 процентов перепродажи.
Суркиса ше подменили?
Вите удачи. Опытный игрок
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Тарас Чубак
Форма личить, успіхів!
Ответить
+7
Владислав Антонов
Тепер кістяк збірної точно складатиметься з легіонерів. Ще б прилаштувати за кордон Забарного та Матвієнка і буде взагалі найс.
Ответить
+3
Nick.Grabowski
Хороший чемпіонат для Віктора. Хороший трансфер для Жирони. Хороші умови для Динамо.
Вірю, що Віктор обов'язково проявить себе в такому інтелектуальному чемпіонату як Іспанія.  Це той випадок, коли всі мають бути задоволені. 
Ответить
+3
S K
Успіхів
Ответить
+3
arrow1418
Одні хороші новини!
Ответить
+3
Злий Глобинець
Нехай щастить!
Ответить
+2
FunnyCat_____
Суркис, как там дела с нападающим для Динамо?
Ответить
+2
FunnyCat_____
Удачи Вите, спасибо за годы в  Динамо!
Ответить
+1
GloryUkraine
Може на прикладі з Циганковим до Суркіса щось дійде, та він не буде перетримувати гравців? 
Тепер все в руках Циганкова. 
Ответить
+1
Cruijff
Не Челсі, але теж крок уперед. 
Від Сурка люди важко йдуть, то вже факт 
Ответить
+1
Gargantua
учитывая неизбежную резкую деградацию УПЛ возможно имеет смысл отпускать молодых хоть за какие то деньги при условии хорошего процента с перепродажи
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Удачи Вите! Искренне рад за него, особенно в данной сложившейся в стране ситуацией. И надеюсь,  что переход пойдет ему только на пользу. А еще хочу, чтобы это так же пошло на пользу СбУ. Все-таки как прекрасно уху слышать, когда на матч сборной оглашают состав: игрок Арсенала, МСи, Бенфики, Брюгге, Милана, Челси и т.д., а не только оливье с набора игроков ШД и ДК.
Но я до конца сомневался в переходе. Как его отпустил Игорёк, для меня пока загадка? Хотя... все идет к тому, что лучше хоть что-то поиметь (в деньгах), чем вообще остаться без ничего. 
Может я конечно накручиваю, но чет по ходу будет скоро не очень хорошее. Еще и эта болоболка Арестович после увольнения добавил масла, написал, что типа когда он прошлый раз уходил, то через 1.5 месяца началась война, а теперь посмотрим что будет. Еще и смайл в конце гнида поставил. Знают че то...  Но ладно) Будем верить в лучшее, а ждать худшего.
Ответить
0
Andrey Ilyashenko
А би куди... Ну це краще ніж Турція.  
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Bulba_sumkin
Как и мечтал, в топ клуб)) В любом случае - удачи!)
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Alex Suz
Ещё бы гармаша куда продать тогда ты глядишь и шансы,бы были на нормальную игру
Ответить
-3
kadaad
Ну и пошел он вслед за всрусьеим кораблем!
Ответить
-12
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
16.01.2023, 03:28 11
Теннис
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
16.01.2023, 09:15 48
Футбол
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
16.01.2023, 19:59 9
Футбол
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
15.01.2023, 16:08 14
Футбол
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
15.01.2023, 16:59 14
Футбол
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
15.01.2023, 11:10
Теннис
«Убийца авианосцев». россия ударила по многоэтажке в Днепре мощной ракетой
«Убийца авианосцев». россия ударила по многоэтажке в Днепре мощной ракетой
15.01.2023, 11:11 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности