ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
25-летний вингер перешел в испанский клуб
Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков стал игроком «Жироны».
Контракт 25-летнего украинца с испанским клубом рассчитан до 2027 года.
«Динамо» получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.
Жирона» после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
За «Динамо» Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе, 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.
BENVINGUT VIKTOR! 👋— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023
🗣️ Les primeres paraules! 🥰 pic.twitter.com/DuiztRgWnC— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023
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Игрок пока что получил контракт только до конца сезона
И это на 11-й месяц войны...
Суркиса ше подменили?
Вите удачи. Опытный игрок
Вірю, що Віктор обов'язково проявить себе в такому інтелектуальному чемпіонату як Іспанія. Це той випадок, коли всі мають бути задоволені.
Тепер все в руках Циганкова.
Від Сурка люди важко йдуть, то вже факт
Но я до конца сомневался в переходе. Как его отпустил Игорёк, для меня пока загадка? Хотя... все идет к тому, что лучше хоть что-то поиметь (в деньгах), чем вообще остаться без ничего.
Может я конечно накручиваю, но чет по ходу будет скоро не очень хорошее. Еще и эта болоболка Арестович после увольнения добавил масла, написал, что типа когда он прошлый раз уходил, то через 1.5 месяца началась война, а теперь посмотрим что будет. Еще и смайл в конце гнида поставил. Знают че то... Но ладно) Будем верить в лучшее, а ждать худшего.