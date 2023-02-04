ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал бразильского центрбека из Сабаха
Игор Габриэл будет выступать за украинскую команду на правах аренды
Футбольный клуб «Львов» подписал трансферное соглашение с азербайджанским «Сабахом» по 23-летнему бразильскому центрбеку Игору Габриэлу.
Легионер будет выступать за «Львов» в ближайшие полгода на правах аренды.
Игор Габриэл имеет контракт с «Сабахом» до конца 2024 года. В клуб из Азербайджана бразилец перешел в начале февраля 2022-го, а в первой части нынешнего сезона на условиях аренды выступал за минское «Динамо».
Ранее сообщалось, что помимо Игора Габриэла, на просмотре во «Львове» находится бразильский опорник Леонардо Антонио.
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