Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал бразильского центрбека из Сабаха
Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 23:16 |
315
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал бразильского центрбека из Сабаха

Игор Габриэл будет выступать за украинскую команду на правах аренды

04 февраля 2023, 23:16 |
315
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал бразильского центрбека из Сабаха
sabahfc.az

Футбольный клуб «Львов» подписал трансферное соглашение с азербайджанским «Сабахом» по 23-летнему бразильскому центрбеку Игору Габриэлу.

Легионер будет выступать за «Львов» в ближайшие полгода на правах аренды.

Игор Габриэл имеет контракт с «Сабахом» до конца 2024 года. В клуб из Азербайджана бразилец перешел в начале февраля 2022-го, а в первой части нынешнего сезона на условиях аренды выступал за минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что помимо Игора Габриэла, на просмотре во «Львове» находится бразильский опорник Леонардо Антонио.

По теме:
С ним обнимался Малиновский. Боруссия Д заинтересовалась россиянином
Снова ничья. Львов с игроками на просмотре провел контрольный матч
Защитник киевского Динамо сменит прописку в УПЛ
Игор Габриэл Львов Сабах Азербайджан трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Сабах
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
Футбол | 04 февраля 2023, 17:40 23
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона

Украинский футболист повздорил с Нилом Мопе

Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»
Футбол | 04 февраля 2023, 21:15 4
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»

Команде вскоре играть официальные матчи

Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Футбол | 04.02.2023, 16:55
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
ВИДЕО. Клопп оценил очередное поражение Ливерпуля в матче АПЛ
Футбол | 04.02.2023, 21:40
ВИДЕО. Клопп оценил очередное поражение Ливерпуля в матче АПЛ
ВИДЕО. Клопп оценил очередное поражение Ливерпуля в матче АПЛ
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Футбол | 04.02.2023, 00:45
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
03.02.2023, 14:21 2
Война
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
04.02.2023, 19:36 13
Футбол
Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех
Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех
03.02.2023, 12:10 24
Футбол
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 22
Теннис
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
03.02.2023, 18:02 17
Футбол
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
04.02.2023, 07:30 2
Бокс
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности