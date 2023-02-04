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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 01:39 |
48
0

Источник: Львов просматривает двух бразильцев

Игор Габриэль и Леонардо Антониу находятся на просмотре во львовском клубе

04 февраля 2023, 01:39 |
48
0
Источник: Львов просматривает двух бразильцев
by.tribuna.com

На просмотре во «Львове» находятся двое бразильцев.

23-летний защитник Игор Габриэль принадлежит азербайджанскому «Сабаху», а осеннюю часть сезона провел на правах аренды в минском «Динамо».

Опорный полузащитник Леонардо Антониу в последнее время выступал в литовском «Джюгасе». Отмечается, что Антониу также может сыграть на позиции центрального защитника.

После осенней части сезона «Львов» занимает последнее место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги.

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Леонардо Антониу Игор Габриэль Львов трансферы УПЛ
Источник Спортивка
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