Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 01:39 |
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Источник: Львов просматривает двух бразильцев
Игор Габриэль и Леонардо Антониу находятся на просмотре во львовском клубе
04 февраля 2023, 01:39 |
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На просмотре во «Львове» находятся двое бразильцев.
23-летний защитник Игор Габриэль принадлежит азербайджанскому «Сабаху», а осеннюю часть сезона провел на правах аренды в минском «Динамо».
Опорный полузащитник Леонардо Антониу в последнее время выступал в литовском «Джюгасе». Отмечается, что Антониу также может сыграть на позиции центрального защитника.
После осенней части сезона «Львов» занимает последнее место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги.
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