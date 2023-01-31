ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера

Донецкий «Шахтер» сообщил о заключении контракта с 18-летним нападающим из Венесуэлы Кевином Келси. Соглашение с тинейджером будет действовать до конца 2028 года.

Келси – воспитанник венесуэльского клуба «Минерос». За главную команду родного клуба он провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 1 ассист.

В январе этого года Кевин стал игроком уругвайского клуба «Бостон Ривер», но так за него и не дебютировал.

Кевин Келси является игроком молодежной сборной Венесуэлы, в рядах которой он сейчас выступает на чемпионате Южной Америки U-20.