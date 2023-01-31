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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 13:59 | Обновлено 31 января 2023, 14:15
763
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера

«Горняки» подписали перспективного нападающего

31 января 2023, 13:59 | Обновлено 31 января 2023, 14:15
763
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» сообщил о заключении контракта с 18-летним нападающим из Венесуэлы Кевином Келси. Соглашение с тинейджером будет действовать до конца 2028 года.

Келси – воспитанник венесуэльского клуба «Минерос». За главную команду родного клуба он провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 1 ассист.

В январе этого года Кевин стал игроком уругвайского клуба «Бостон Ривер», но так за него и не дебютировал.

Кевин Келси является игроком молодежной сборной Венесуэлы, в рядах которой он сейчас выступает на чемпионате Южной Америки U-20.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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