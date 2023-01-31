ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
«Горняки» подписали перспективного нападающего
Донецкий «Шахтер» сообщил о заключении контракта с 18-летним нападающим из Венесуэлы Кевином Келси. Соглашение с тинейджером будет действовать до конца 2028 года.
Келси – воспитанник венесуэльского клуба «Минерос». За главную команду родного клуба он провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
В январе этого года Кевин стал игроком уругвайского клуба «Бостон Ривер», но так за него и не дебютировал.
Кевин Келси является игроком молодежной сборной Венесуэлы, в рядах которой он сейчас выступает на чемпионате Южной Америки U-20.
⚒ Кевін Келсі – гравець «Шахтаря»! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2023
Контракт з 18-річним венесуельським форвардом розраховано до кінця 2028 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/2QZZMg5EDq.
🇻🇪 Вітаємо в команді першого венесуельця в історії «Шахтаря»!#Shakhtar #DeadlineDay pic.twitter.com/nsoBXiFoIL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник украинских биатлонисток подвел итоги европейского первенства
Хавбек «Марселя» прокомментировал свой поступок