Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал израильского игрока атаки
Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 18:04 | Обновлено 25 февраля 2023, 19:04
869
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал израильского игрока атаки

Гай Хадид продолжит карьеру в одесском клубе

25 февраля 2023, 18:04 | Обновлено 25 февраля 2023, 19:04
869
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал израильского игрока атаки
ФК Черноморец. Гай Хадид

Одесский «Черноморец» сообщил о подписании израильского атакующего полузащитника Гая Хадида. Детали трансфера не сообщаются.

27-летний игрок атаки большую часть карьеры провел в израильских клубах, но в январе стал игроком турецкого «Сакарьяспора».

В первой части сезона провел 11 матчей за израильский клуб «Маккаби Бней-Рейне», в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

По теме:
Источник: воспитанник Зари и Динамо покинет одесский Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Александрии
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Гай Хадид Черноморец Одесса Сакарьяспор
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Борнмута рассказал, когда Забарный восстановится после травмы
Футбол | 25 февраля 2023, 13:42 4
Тренер Борнмута рассказал, когда Забарный восстановится после травмы
Тренер Борнмута рассказал, когда Забарный восстановится после травмы

Восстановительный процесс может затянуться до четырех недель

ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
Футбол | 24 февраля 2023, 17:02 3
ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой

Лондонский клуб поддержал украинцев в годовщину вторжения российских войск

Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Бокс | 25.02.2023, 04:15
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека
Футбол | 25.02.2023, 00:23
Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека
Киевское Динамо дозаявило на сезон двух защитников и одного хавбека
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Футбол | 25.02.2023, 16:42
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
25.02.2023, 05:16 14
Футбол
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 1
Война
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24.02.2023, 14:20 6
Футбол
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
24.02.2023, 23:23 1
Война
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
24.02.2023, 16:34 52
Футбол
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 24
Футбол
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности