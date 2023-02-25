ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал израильского игрока атаки

Одесский «Черноморец» сообщил о подписании израильского атакующего полузащитника Гая Хадида. Детали трансфера не сообщаются.

27-летний игрок атаки большую часть карьеры провел в израильских клубах, но в январе стал игроком турецкого «Сакарьяспора».

В первой части сезона провел 11 матчей за израильский клуб «Маккаби Бней-Рейне», в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.