Украина. Премьер лига25 февраля 2023, 18:04 | Обновлено 25 февраля 2023, 19:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал израильского игрока атаки
Гай Хадид продолжит карьеру в одесском клубе
25 февраля 2023, 18:04 | Обновлено 25 февраля 2023, 19:04
869
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Одесский «Черноморец» сообщил о подписании израильского атакующего полузащитника Гая Хадида. Детали трансфера не сообщаются.
27-летний игрок атаки большую часть карьеры провел в израильских клубах, но в январе стал игроком турецкого «Сакарьяспора».
В первой части сезона провел 11 матчей за израильский клуб «Маккаби Бней-Рейне», в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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