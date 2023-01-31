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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 20:58 |
4188
13

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами

Украинский защитник продолжит карьеру в МЛС

31 января 2023, 20:58 |
4188
13
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами
ФК Интер Майами

Клуб МЛС «Интер Майами» официально сообщил о подписании контракта с защитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергеем Кривцовым.

По информации американского клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.

Напомним, 31-летний защитник сборной Украины является воспитанником запорожского «Металлурга». За «Шахтер» выступал с 2010 года, в нынешнем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах.

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Сергей Кривцов Шахтер Донецк Интер Майами трансферы трансферы УПЛ
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Комментарии 13
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AK.228
Оце повалили наші 😂
Хто куди
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+7
Ярослав Войченко
Так і повинно бути. Збірна сильніша буде
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Maks_krot
Удачи и успехов в США .Спасибо за все ,за хорошую игру и самоотдачу в Шахтёре.
Ответить
+2
Serhii P.
А чому не трансфер в ЗСУ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
BARA.bass
Для Кривцова на его года это то что надо, и денюжек подкопит, и всё)
Ответить
0
Умник
Муслим Магомаев зазвучит в Маями
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Вова Чертрогатый
уже в розовый одели.. готовят к каминг ауту
Ответить
-6
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