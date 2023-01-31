ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами

Клуб МЛС «Интер Майами» официально сообщил о подписании контракта с защитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергеем Кривцовым.

По информации американского клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.

Напомним, 31-летний защитник сборной Украины является воспитанником запорожского «Металлурга». За «Шахтер» выступал с 2010 года, в нынешнем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах.