Украина. Премьер лига31 января 2023, 20:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами
Украинский защитник продолжит карьеру в МЛС
31 января 2023, 20:58 |
4188
13
Клуб МЛС «Интер Майами» официально сообщил о подписании контракта с защитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергеем Кривцовым.
По информации американского клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.
Напомним, 31-летний защитник сборной Украины является воспитанником запорожского «Металлурга». За «Шахтер» выступал с 2010 года, в нынешнем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах.
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