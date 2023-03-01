Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 21:24 | Обновлено 01 марта 2023, 21:30
3429
3

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани

Решат Рамадани перебрался в киевскую команду

01 марта 2023, 21:24 | Обновлено 01 марта 2023, 21:30
3429
3
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

«Динамо» на официальном сайте подтвердило подписание полузащитника Решата Рамадани. О сроке контракта с представителем Северной Македонии информации нет.

19-летний игрок, которого приобрели у »Шкендии», выступает на позиции опорного/центрального полузащитника. В нынешнем сезоне провел 15 матчей, а также трижды сыграл за молодежную сборную.

По информации СМИ, киевляне выложили за Рамадани около 250 тысяч евро.

По теме:
Решат РАМАДАНИ: «Рад перейти в лучшую команду Украины. Я как будто во сне»
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ арендовал у аутсайдера УПЛ воспитанника Шахтера
«AVAGIMAN». Черноморец креативно анонсировал трансфер воспитанника Шахтера
Динамо Киев Решат Рамадани трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю
Футбол | 01 марта 2023, 19:15 11
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Никиту Бурду в Зарю

Игрок перешел на правах аренды

Мудрик и Челси: пока что провально
Футбол | 01 марта 2023, 12:49 67
Мудрик и Челси: пока что провально
Мудрик и Челси: пока что провально

Валерий Василенко в сложившейся ситуации не видит повода для радости

Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Бокс | 01.03.2023, 08:51
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Футбол | 01.03.2023, 09:05
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Зинченко против Миколенко. Украинцы – в составе на матч Арсенала и Эвертона
Футбол | 01.03.2023, 20:49
Зинченко против Миколенко. Украинцы – в составе на матч Арсенала и Эвертона
Зинченко против Миколенко. Украинцы – в составе на матч Арсенала и Эвертона
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Супер.
Только надо новичков перед сборами подписывать.
Но все равно молодцы.
Добро пожаловать и успехов в Динамо!!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Antonio Mozarella
Місця на лавці хватає. Заходь, сідай.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
01.03.2023, 07:23 19
Футбол
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
27.02.2023, 19:04
Зимние виды
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
28.02.2023, 08:59 13
Футбол
«У россии их больше». Буданов рассказал о сложной ситуации с пленными
«У россии их больше». Буданов рассказал о сложной ситуации с пленными
28.02.2023, 12:50 8
Война
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
Шансы растут. Почему Львов уже не будет главным аутсайдером УПЛ
28.02.2023, 14:45 7
Футбол
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
01.03.2023, 11:07 12
Биатлон
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
28.02.2023, 10:00 1
Бокс
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
28.02.2023, 16:16 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности