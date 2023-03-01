Украина. Премьер лига01 марта 2023, 21:24 | Обновлено 01 марта 2023, 21:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
Решат Рамадани перебрался в киевскую команду
01 марта 2023, 21:24 | Обновлено 01 марта 2023, 21:30
3429
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«Динамо» на официальном сайте подтвердило подписание полузащитника Решата Рамадани. О сроке контракта с представителем Северной Македонии информации нет.
19-летний игрок, которого приобрели у »Шкендии», выступает на позиции опорного/центрального полузащитника. В нынешнем сезоне провел 15 матчей, а также трижды сыграл за молодежную сборную.
По информации СМИ, киевляне выложили за Рамадани около 250 тысяч евро.
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Только надо новичков перед сборами подписывать.
Но все равно молодцы.
Добро пожаловать и успехов в Динамо!!!