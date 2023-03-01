ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани

«Динамо» на официальном сайте подтвердило подписание полузащитника Решата Рамадани. О сроке контракта с представителем Северной Македонии информации нет.

19-летний игрок, которого приобрели у »Шкендии», выступает на позиции опорного/центрального полузащитника. В нынешнем сезоне провел 15 матчей, а также трижды сыграл за молодежную сборную.

По информации СМИ, киевляне выложили за Рамадани около 250 тысяч евро.