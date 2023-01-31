Украина. Премьер лига31 января 2023, 11:55 | Обновлено 31 января 2023, 12:32
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Кривбасс подписал ивуарийского вингера
Жан-Морель По будет выступать за клуб из Кривого Рога на правах аренды
31 января 2023, 11:55 | Обновлено 31 января 2023, 12:32
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Криворожский «Кривбасс» объявил о подписании ивуарийского правого вингера Жана-Мореля По.
26-летний игрок арендован у египетского «Исмаили» до конца сезона с правом выкупа. В «Кривбассе» он будет выступать под номером 79.
Жан-Морель последние сезоны выступал в беларуси за «Торпедо», «Неман» и «Динамо» Минск. Провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара.
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