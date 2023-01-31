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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 11:55 | Обновлено 31 января 2023, 12:32
451
0

Кривбасс подписал ивуарийского вингера

Жан-Морель По будет выступать за клуб из Кривого Рога на правах аренды

31 января 2023, 11:55 | Обновлено 31 января 2023, 12:32
451
0
Кривбасс подписал ивуарийского вингера
ФК Кривбасс. Жан-Морель По

Криворожский «Кривбасс» объявил о подписании ивуарийского правого вингера Жана-Мореля По.

26-летний игрок арендован у египетского «Исмаили» до конца сезона с правом выкупа. В «Кривбассе» он будет выступать под номером 79.

Жан-Морель последние сезоны выступал в беларуси за «Торпедо», «Неман» и «Динамо» Минск. Провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара.

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Источник ФК Кривбасс
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