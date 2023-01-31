Кривбасс подписал ивуарийского вингера

Криворожский «Кривбасс» объявил о подписании ивуарийского правого вингера Жана-Мореля По.

26-летний игрок арендован у египетского «Исмаили» до конца сезона с правом выкупа. В «Кривбассе» он будет выступать под номером 79.

Жан-Морель последние сезоны выступал в беларуси за «Торпедо», «Неман» и «Динамо» Минск. Провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара.