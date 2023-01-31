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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 09:40 | Обновлено 31 января 2023, 09:41
1638
1

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 взял в аренду чемпиона мира U-17 из Бразилии

Жоау Пеглоу на год станет игроком украинского клуба

31 января 2023, 09:40 | Обновлено 31 января 2023, 09:41
1638
1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 взял в аренду чемпиона мира U-17 из Бразилии
СК Днепр-1. Жоау Пеглоу

Очередным новичком спортивного клуба «Днепр-1» в текущее межсезонье стал 21-летний бразильский вингер Жоау Пеглоу. Он взят в аренду у «Интернасьоналя» сроком 1 год.

Жоау Габриэл Мартинс Пеглоу родился 7 января 2002 года в бразильском городе Порту-Алегри. Воспитанник «Интернасьоналя», с которым заключил профессиональный контракт в марте 2019 года, а дебютировал в 2020 году. На арендных условиях также выступал за молодежный состав португальского Порто и бразильский Атлетико Гойяненсе.

В 2019 году в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира до 17 лет, забив на нем 3 мяча – «дубль» против Канады в первом групповом матче и гол против Италии в четвертьфинале.

В общей сложности за юношеские сборные Бразилии провел 21 матч и забил 10 мячей.

Отметим, что Sport.ua сообщал об этом трансфере еще 10 дней назад.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 1
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dd22ff33
Толковые трансферы у Днепра-1 в этом межсезонье) Должны проходить АЕК Ларнаку, учитывая то, что там есть наш шпион Громов, который по телефону расскажет все секреты их тактики. 
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