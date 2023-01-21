Днепр-1 арендует левого вингера Интернасьонала Жоау Пеглоу

Как стало известно Sport.ua, лидер турнирной таблицы УПЛ «Днепр-1» близок к тому, чтобы объявить о переходе 21-летнего левого вингера «Интернасьонала» Жоау Пеглоу.

Молодой полузащитник переберется в Украину на правах аренды, которая будет рассчитана на полгода.

Остальные подробности потенциальной сделки, в том числе наличие у украинского клуба опции на выкуп игрока, пока остаются неизвестными.

Жоау Пеглоу является воспитанником «Интернасьонала». За первую команду «колорадос» вингер провел 24 матча (2 гола, 3 ассиста). Также в сезоне-2021/22 на правах аренды выступал в Европе за дубль «Порту» (32 матча, 3 гола, 2 ассиста), а во второй половине минувшего года играл за «Атлетико Гоияниенсе» (9 матчей, 1 ассист).

Контракт футболиста с «Интернасьоналом» рассчитан до конца нынешнего года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 1,8 миллиона евро.