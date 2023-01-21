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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 12:31 | Обновлено 21 января 2023, 12:34
1299
3

Днепр-1 арендует левого вингера Интернасьонала Жоау Пеглоу

Ранее талантливый футболист успел поиграть в Европе за дубль «Порту»

21 января 2023, 12:31 | Обновлено 21 января 2023, 12:34
1299
3
Днепр-1 арендует левого вингера Интернасьонала Жоау Пеглоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пеглоу

Как стало известно Sport.ua, лидер турнирной таблицы УПЛ «Днепр-1» близок к тому, чтобы объявить о переходе 21-летнего левого вингера «Интернасьонала» Жоау Пеглоу.

Молодой полузащитник переберется в Украину на правах аренды, которая будет рассчитана на полгода.

Остальные подробности потенциальной сделки, в том числе наличие у украинского клуба опции на выкуп игрока, пока остаются неизвестными.

Жоау Пеглоу является воспитанником «Интернасьонала». За первую команду «колорадос» вингер провел 24 матча (2 гола, 3 ассиста). Также в сезоне-2021/22 на правах аренды выступал в Европе за дубль «Порту» (32 матча, 3 гола, 2 ассиста), а во второй половине минувшего года играл за «Атлетико Гоияниенсе» (9 матчей, 1 ассист).

Контракт футболиста с «Интернасьоналом» рассчитан до конца нынешнего года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 1,8 миллиона евро.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Aleks04
Дуже потужно. Чекаємо ще на гравця з досвідом виступу в МЛС та ЧС 2022.
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+2
witcher_rr
Вже двоє летять в Турцію,сьогодні думаю оголосять рро підписання😀💪💪
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+1
FC Liverpool Best!
Навіть я знаю, що контракт розрахований до кінця року з опцією викупу, а спорт уа не знає.. 🤦‍♂️🤦‍♂️
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+1
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