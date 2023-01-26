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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Львова продолжит карьеру в черкасском клубе
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 20:01 |
839
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Львова продолжит карьеру в черкасском клубе

Назарий Ныч перешел в ЛНЗ

26 января 2023, 20:01 |
839
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Львова продолжит карьеру в черкасском клубе
ФК Львов. Назарий Ныч

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ официально объявил о трансфере 23-летнего украинского форварда Назария Ныча.

20 января 2023 года Ныч покинул «Львов», за который выступал с 2019 года. В футболке львовской команды он провел 59 матчей, в которых отличился 5 голами.

В текущем сезоне УПЛ Назарий забил 1 гол в 14 поединках.

ЛНЗ выступает в Первой лиге Украины. Команда выиграла группу Б после первой половины сезона и вышла в верхнюю восьмерку.

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Назарий Ныч трансферы трансферы УПЛ Львов ЛНЗ Черкассы
Источник ФК ЛНЗ
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