Украина. Премьер лига26 января 2023, 20:01 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Львова продолжит карьеру в черкасском клубе
Назарий Ныч перешел в ЛНЗ
26 января 2023, 20:01 |
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Черкасский футбольный клуб ЛНЗ официально объявил о трансфере 23-летнего украинского форварда Назария Ныча.
20 января 2023 года Ныч покинул «Львов», за который выступал с 2019 года. В футболке львовской команды он провел 59 матчей, в которых отличился 5 голами.
В текущем сезоне УПЛ Назарий забил 1 гол в 14 поединках.
ЛНЗ выступает в Первой лиге Украины. Команда выиграла группу Б после первой половины сезона и вышла в верхнюю восьмерку.
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