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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала еще одного игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 01:24 |
80
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала еще одного игрока Шахтера

Кирилл Сигеев перешел в александрийский клуб

02 марта 2023, 01:24 |
80
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала еще одного игрока Шахтера
ФК Александрия. Кирилл Сигеев

«Александрия» сообщила об аренде полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Кирилл является воспитанником донецкого футбола. Профессиональную карьеру начал в юношеской команде ФК «Шахтер». Выступая за юношескую сборную Украины (U-21).

Интересно, что Сигеев стал вторым игроком «Шахтера», которого «Александрия» арендовала в среду. Ранее сообщалось, что к «желто-черным» перешел Роман Савченко.

В ближайшую субботу александрийцы в рамках 16 тура Украинской Премьер-лиги встретятся с «Днепром-1».

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Александрия Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Кирилл Сигеев
Источник ФК Александрия
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