ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала еще одного игрока Шахтера

«Александрия» сообщила об аренде полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Кирилл является воспитанником донецкого футбола. Профессиональную карьеру начал в юношеской команде ФК «Шахтер». Выступая за юношескую сборную Украины (U-21).

Интересно, что Сигеев стал вторым игроком «Шахтера», которого «Александрия» арендовала в среду. Ранее сообщалось, что к «желто-черным» перешел Роман Савченко.

В ближайшую субботу александрийцы в рамках 16 тура Украинской Премьер-лиги встретятся с «Днепром-1».