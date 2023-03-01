Украина. Премьер лига01 марта 2023, 15:27 | Обновлено 01 марта 2023, 16:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Шахтера
Роман Савченко покидает донецкий клуб
01 марта 2023, 15:27 | Обновлено 01 марта 2023, 16:09
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Клуб УПЛ «Александрия» официально сообщила о подписании 19-летнего защитника донецкого «Шахтера» Романа Савченко. Речь идет об аренде, которая рассчитана на полтора года – до лета 2024 года.
Савченко начинал свой путь в футболе в составе черниговской «Десны». В 2017 году перешел в академию «Шахтера». За первую команду «Горняков» не провел ни одного матча.
Ранее «Александрия» сообщила о подписании форварда Андрея Кулакова.
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Комментарии 1
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І правильно, що на такий тривалий термін. Якраз увіллється в дорослий футбол у складі добротної (як для УПЛ) команди. Можливо у майбутньому стане і в ШД основним, якщо добре себе зарекомендує.
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