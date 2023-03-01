ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала защитника Шахтера

Клуб УПЛ «Александрия» официально сообщила о подписании 19-летнего защитника донецкого «Шахтера» Романа Савченко. Речь идет об аренде, которая рассчитана на полтора года – до лета 2024 года.

Савченко начинал свой путь в футболе в составе черниговской «Десны». В 2017 году перешел в академию «Шахтера». За первую команду «Горняков» не провел ни одного матча.

Ранее «Александрия» сообщила о подписании форварда Андрея Кулакова.