ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился голкипером, который покинул Александрию

Бывший вратарь «Александрии» Олег Билык официально перешел в «Ингулец» на правах свободного агента.

25-летний голкипер будет выступать в «Ингульце» под игровым номером 31.

В текущем сезоне Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.

Причиной ухода вратаря из «Александрия» стало желание руководства клуба прекратить с ним сотрудничество.