Украина. Премьер лига19 января 2023, 23:41 | Обновлено 19 января 2023, 23:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился голкипером, который покинул Александрию
Олег Билык будет выступать в «Ингульце» под игровым номером 31
19 января 2023, 23:41 | Обновлено 19 января 2023, 23:59
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Бывший вратарь «Александрии» Олег Билык официально перешел в «Ингулец» на правах свободного агента.
25-летний голкипер будет выступать в «Ингульце» под игровым номером 31.
В текущем сезоне Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.
Причиной ухода вратаря из «Александрия» стало желание руководства клуба прекратить с ним сотрудничество.
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