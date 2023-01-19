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Украина. Премьер лига
19 января 2023, 23:41 | Обновлено 19 января 2023, 23:59
277
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился голкипером, который покинул Александрию

Олег Билык будет выступать в «Ингульце» под игровым номером 31

19 января 2023, 23:41 | Обновлено 19 января 2023, 23:59
277
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился голкипером, который покинул Александрию
ФК Ингулец. Олег Билык.

Бывший вратарь «Александрии» Олег Билык официально перешел в «Ингулец» на правах свободного агента.

25-летний голкипер будет выступать в «Ингульце» под игровым номером 31.

В текущем сезоне Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.

Причиной ухода вратаря из «Александрия» стало желание руководства клуба прекратить с ним сотрудничество.

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Источник ФК Ингулец
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