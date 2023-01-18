Украина. Премьер лига18 января 2023, 01:55 | Обновлено 18 января 2023, 02:14
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Источник: экс-голкипер Александрии близок к переходу в Ингулец
Опровергнута информация о переходе Олега Билыка в «Рух» или «Ворсклу»
18 января 2023, 01:55 | Обновлено 18 января 2023, 02:14
122
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Бывший вратарь «Александрии» Олег Билык близок к переходу в «Ингулец», состав которого может пополнить на правах свободного агента.
Информация о переходе Билыка в «Рух» или «Ворсклу» не соответствует действительности, информирует Спортивка. Эти клубы не проявляют интереса к 25-летнему голкиперу.
Причиной ухода Олега Билыка из «Александрия» стало желание руководства клуба прекратить с ним сотрудничество.
В ткущем сезоне Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.
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