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Украина. Премьер лига
18 января 2023, 01:55 | Обновлено 18 января 2023, 02:14
122
0

Источник: экс-голкипер Александрии близок к переходу в Ингулец

Опровергнута информация о переходе Олега Билыка в «Рух» или «Ворсклу»

18 января 2023, 01:55 | Обновлено 18 января 2023, 02:14
122
0
Источник: экс-голкипер Александрии близок к переходу в Ингулец
ФК Александрия. Олег Билык

Бывший вратарь «Александрии» Олег Билык близок к переходу в «Ингулец», состав которого может пополнить на правах свободного агента.

Информация о переходе Билыка в «Рух» или «Ворсклу» не соответствует действительности, информирует Спортивка. Эти клубы не проявляют интереса к 25-летнему голкиперу.

Причиной ухода Олега Билыка из «Александрия» стало желание руководства клуба прекратить с ним сотрудничество.

В ткущем сезоне Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.

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Источник Спортивка
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