Источник: экс-голкипер Александрии близок к переходу в Ингулец

Бывший вратарь «Александрии» Олег Билык близок к переходу в «Ингулец», состав которого может пополнить на правах свободного агента.

Информация о переходе Билыка в «Рух» или «Ворсклу» не соответствует действительности, информирует Спортивка. Эти клубы не проявляют интереса к 25-летнему голкиперу.

Причиной ухода Олега Билыка из «Александрия» стало желание руководства клуба прекратить с ним сотрудничество.

В ткущем сезоне Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.