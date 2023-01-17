Голкипер Билык может остаться в УПЛ. Известны клубы

25-летний Олег Билык после ухода из «Александрии» готов к продолжению карьеры в украинской Премьер-лиге.

Ожидается, что вскоре голкипер может влиться в ряды или «Руха», или «Ворсклы» - оба клуба хотят видеть Билыка в своих рядах. Сообщается, будто у вратаря есть и другие варианты.

В нынешнем сезоне Олег Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.