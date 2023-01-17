Украина. Премьер лига17 января 2023, 15:28 | Обновлено 17 января 2023, 15:32
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Голкипер Билык может остаться в УПЛ. Известны клубы
Экс-вратарь «Александрии» имеет предложения в Украине
17 января 2023, 15:28 | Обновлено 17 января 2023, 15:32
709
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25-летний Олег Билык после ухода из «Александрии» готов к продолжению карьеры в украинской Премьер-лиге.
Ожидается, что вскоре голкипер может влиться в ряды или «Руха», или «Ворсклы» - оба клуба хотят видеть Билыка в своих рядах. Сообщается, будто у вратаря есть и другие варианты.
В нынешнем сезоне Олег Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.
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