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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 15:28 | Обновлено 17 января 2023, 15:32
709
0

Голкипер Билык может остаться в УПЛ. Известны клубы

Экс-вратарь «Александрии» имеет предложения в Украине

17 января 2023, 15:28 | Обновлено 17 января 2023, 15:32
709
0
Голкипер Билык может остаться в УПЛ. Известны клубы
ФК Александрия. Олег Билык

25-летний Олег Билык после ухода из «Александрии» готов к продолжению карьеры в украинской Премьер-лиге.

Ожидается, что вскоре голкипер может влиться в ряды или «Руха», или «Ворсклы» - оба клуба хотят видеть Билыка в своих рядах. Сообщается, будто у вратаря есть и другие варианты.

В нынешнем сезоне Олег Билык отыграл за «Александрию» в 11 поединках УПЛ.

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трансферы УПЛ Олег Билык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Ворскла Полтава
Источник Sportarena
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