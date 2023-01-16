ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык

Официальный сайт клуба «Александрия» сообщил о том, что основной вратарь Олег Билык покидает команду по взаимному согласию сторон.

Билык дебютировал в основной команде в 2019 году, в УПЛ провел 43 матча, в которых пропустил 50 голов. В нынешнем сезоне провел 11 матчей.

Пока нет информации, где 25-летний игрок продолжит карьеру.

«Александрия» ранее уже нашла Билыку замену, подписав опытного Никиту Шевченко.