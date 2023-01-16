Украина. Премьер лига16 января 2023, 14:13 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык
Клуб попрощался с кипером
16 января 2023, 14:13 |
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Официальный сайт клуба «Александрия» сообщил о том, что основной вратарь Олег Билык покидает команду по взаимному согласию сторон.
Билык дебютировал в основной команде в 2019 году, в УПЛ провел 43 матча, в которых пропустил 50 голов. В нынешнем сезоне провел 11 матчей.
Пока нет информации, где 25-летний игрок продолжит карьеру.
«Александрия» ранее уже нашла Билыку замену, подписав опытного Никиту Шевченко.
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