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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 14:13 |
594
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык

Клуб попрощался с кипером

16 января 2023, 14:13 |
594
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык
ФК Александрия. Олег Билык

Официальный сайт клуба «Александрия» сообщил о том, что основной вратарь Олег Билык покидает команду по взаимному согласию сторон.

Билык дебютировал в основной команде в 2019 году, в УПЛ провел 43 матча, в которых пропустил 50 голов. В нынешнем сезоне провел 11 матчей.

Пока нет информации, где 25-летний игрок продолжит карьеру.

«Александрия» ранее уже нашла Билыку замену, подписав опытного Никиту Шевченко.

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Александрия Олег Билык трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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