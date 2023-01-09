ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал чемпиона мира U-20

ФК «Кривбасс» сообщил о подписании центрального защитника Даниила Бескоровайного.



Контракт подписан сроком на 3 года. ФК «Кривбасс» приобрел футболиста у словацкого «ДАК 1904». За украинскую команду Даниил будет выступать под номером 13.



В 2019 году в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше Бескоровайный завоевал с командой Александра Петракова золотые награды.



Отметим, что Даниил Бескоровайный – воспитанник «Кривбасса». В профессиональном футболе дебютировал за «Волынь» под руководством Виталия Кварцяного.