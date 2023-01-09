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Украина. Премьер лига
09 января 2023, 10:32 | Обновлено 09 января 2023, 10:34
1118
2

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал чемпиона мира U-20

Даниил Бескоровайный вернулся в УПЛ

09 января 2023, 10:32 | Обновлено 09 января 2023, 10:34
1118
2
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал чемпиона мира U-20
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

ФК «Кривбасс» сообщил о подписании центрального защитника Даниила Бескоровайного.

Контракт подписан сроком на 3 года. ФК «Кривбасс» приобрел футболиста у словацкого «ДАК 1904». За украинскую команду Даниил будет выступать под номером 13.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше Бескоровайный завоевал с командой Александра Петракова золотые награды.

Отметим, что Даниил Бескоровайный – воспитанник «Кривбасса». В профессиональном футболе дебютировал за «Волынь» под руководством Виталия Кварцяного.

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Источник ФК Кривбасс
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Gargantua
здоровый лось, но неповоротливый
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PETP0
З поверненням!
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