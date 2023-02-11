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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал украинского хавбека, игравшего в Турции
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 21:46 |
868
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал украинского хавбека, игравшего в Турции

Александр Беляев получил 21-й номер

11 февраля 2023, 21:46 |
868
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал украинского хавбека, игравшего в Турции
ФК Львов. Александр Беляев

Украинский полузащитник Александр Беляев стал игроком ФК «Львов». Сообщается, что футболист будет выступать за «сине-золотых львов» на правах аренды.

Александр Беляев – воспитанник «Днепра». С 2017 года играл за «Днепр-1». Также он выступал на правах аренды за кропивницкую «Зирку», грузинский «Сабуртало» и «ВПК-Агро». Последние два сезона Александр выступал за турецкий клуб «Генчлербирлиги», где провел 33 матча. Также в активе игрока матчи за юношеские сборные Украины U-17, U-19 и U-20. Беляев – полуфиналист юношеского чемпионата Европы U-19 (в составе сборной Александра Петракова).

Новичок львовян будет выступать под 21-м номером.

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Источник ФК Львов
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