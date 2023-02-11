ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал украинского хавбека, игравшего в Турции

Украинский полузащитник Александр Беляев стал игроком ФК «Львов». Сообщается, что футболист будет выступать за «сине-золотых львов» на правах аренды.

Александр Беляев – воспитанник «Днепра». С 2017 года играл за «Днепр-1». Также он выступал на правах аренды за кропивницкую «Зирку», грузинский «Сабуртало» и «ВПК-Агро». Последние два сезона Александр выступал за турецкий клуб «Генчлербирлиги», где провел 33 матча. Также в активе игрока матчи за юношеские сборные Украины U-17, U-19 и U-20. Беляев – полуфиналист юношеского чемпионата Европы U-19 (в составе сборной Александра Петракова).

Новичок львовян будет выступать под 21-м номером.