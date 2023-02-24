Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хорватского хавбека
Ивиян Свржняк продолжит карьеру в УПЛ
24 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:27
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Клуб УПЛ ФК «Львов» официально сообщил о подписании контракта с 21-летним хорватским полузащитником Ивияном Свржняком.
Срок действия контракта не называется, известно только что речь идет о полноценном трансфере. Свржняк будет выступать за «Львов» под 8-м номером.
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Свржняк является воспитанником «Динамо» Загреб, выступал за молодежные сборные Хорватии. Предыдущим клубом 21-летнего хавбека был «Фужинар» из второй лиги чемпионата Словении. Также выступал за хорватский «Славен Белупо».
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