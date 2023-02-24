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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хорватского хавбека
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:27
702
1

ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хорватского хавбека

Ивиян Свржняк продолжит карьеру в УПЛ

24 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:27
702
1
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хорватского хавбека
ФК Львов

Клуб УПЛ ФК «Львов» официально сообщил о подписании контракта с 21-летним хорватским полузащитником Ивияном Свржняком.

Срок действия контракта не называется, известно только что речь идет о полноценном трансфере. Свржняк будет выступать за «Львов» под 8-м номером.

Свржняк является воспитанником «Динамо» Загреб, выступал за молодежные сборные Хорватии. Предыдущим клубом 21-летнего хавбека был «Фужинар» из второй лиги чемпионата Словении. Также выступал за хорватский «Славен Белупо».

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Львов Ивиан Свржняк трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник ФК Львов
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WildeKater
Будем посмотреть. Удачи))
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