ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал хорватского хавбека

Клуб УПЛ ФК «Львов» официально сообщил о подписании контракта с 21-летним хорватским полузащитником Ивияном Свржняком.

Срок действия контракта не называется, известно только что речь идет о полноценном трансфере. Свржняк будет выступать за «Львов» под 8-м номером.

Свржняк является воспитанником «Динамо» Загреб, выступал за молодежные сборные Хорватии. Предыдущим клубом 21-летнего хавбека был «Фужинар» из второй лиги чемпионата Словении. Также выступал за хорватский «Славен Белупо».