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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 16:12 | Обновлено 23 февраля 2023, 16:23
330
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал Валерия Юрчука и Леонардо Антонио

Клуб-аутсайдер УПЛ провел кадровое усиление состава

23 февраля 2023, 16:12 | Обновлено 23 февраля 2023, 16:23
330
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал Валерия Юрчука и Леонардо Антонио
ФК Львов. Леонардо Антонио

Клуб-аутсайдер УПЛ «Львов» подписал еще двух новичков. Полузащитник Леонардо Антонио и голкипер Валерий Юрчук будут выступать в составе сине-золотых львов.

25-летний Леонардо Антонио был игроком литовского «Джюгаса», а до этого играл в Бразилии за «АА Португеза». Футболист будет выступать под 14-м номером. Клуб и бразилец заключили полноценный контракт.

Голкипер Валерий Юрчук до этого выступал за «Днепр-1». В составе днепровского клуба он находился с начала его основания – с 2017 года. Юрчук будет выступать за «Львов »на правах аренды. Валерий будет выступать под 1-м номером.

Клуб «Львов» поприветствовал новичков в команде и пожелал общих побед.

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Источник ФК Львов
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