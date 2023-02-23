ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал Валерия Юрчука и Леонардо Антонио

Клуб-аутсайдер УПЛ «Львов» подписал еще двух новичков. Полузащитник Леонардо Антонио и голкипер Валерий Юрчук будут выступать в составе сине-золотых львов.

25-летний Леонардо Антонио был игроком литовского «Джюгаса», а до этого играл в Бразилии за «АА Португеза». Футболист будет выступать под 14-м номером. Клуб и бразилец заключили полноценный контракт.

Голкипер Валерий Юрчук до этого выступал за «Днепр-1». В составе днепровского клуба он находился с начала его основания – с 2017 года. Юрчук будет выступать за «Львов »на правах аренды. Валерий будет выступать под 1-м номером.

Клуб «Львов» поприветствовал новичков в команде и пожелал общих побед.