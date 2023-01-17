ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец представил второго новичка в зимнее межсезонье
Последние полгода Евгений Задоя провел в «Колосе» из Ковалевки
Украинский хавбек Евгений Задоя стал вторым новичком «Черноморца» во время зимнего перерыва.
Черно-синие усилились опытным полузащитником. Последние полгода Евгений Задоя провел в «Колосе» из Ковалевки, за который сыграл 7 матчей в первом круге сезона УПЛ 2022/23.
В начале 2022 года Задоя играл в чемпионате Казахстана, а до этого 5 лет выступал за «Колос» – 123 матча и 10 голов.
В активе воспитанника запорожского футбола – 32 матча за юношеские сборные Украины. Евгений Задоя – правша, основная позиция на поле – опорный полузащитник.
Клуб из Одессы пожелал новичку продемонстрировать свои сильные качества и помочь команде в решении задач на вторую часть сезона.
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