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Украина. Вторая лига
27 декабря 2022, 15:15 |
611
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали форварда Кривбасса

Алексей Хобленко продолжит карьеру во Львове

27 декабря 2022, 15:15 |
611
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали форварда Кривбасса
ФК Карпаты. Алексей Хобленко

Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании форварда «Кривбасса» Алексея Хобленко. Речь идет об аренде до конца сезона. Игроком «Карпат» Хобленко станет с 1 января.

За «Кривбасс» Хобленко выступает с лета 2021 года. В первой половине текущего сезона провел 8 матчей и отличился 1 забитым голом. «Карпаты» на данный момент идут вторым в турнирной таблице группы А Первой лиги.

Об интересе «Карпат» к Хобленко сообщалось еще позавчера.

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Алексей Хобленко Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Карпаты Львов
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