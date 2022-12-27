Украина. Вторая лига27 декабря 2022, 15:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали форварда Кривбасса
Алексей Хобленко продолжит карьеру во Львове
27 декабря 2022, 15:15 |
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Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании форварда «Кривбасса» Алексея Хобленко. Речь идет об аренде до конца сезона. Игроком «Карпат» Хобленко станет с 1 января.
За «Кривбасс» Хобленко выступает с лета 2021 года. В первой половине текущего сезона провел 8 матчей и отличился 1 забитым голом. «Карпаты» на данный момент идут вторым в турнирной таблице группы А Первой лиги.
Об интересе «Карпат» к Хобленко сообщалось еще позавчера.
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