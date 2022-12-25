Хобленко находится в поле зрения Карпат

Форвард «Кривбасса» Алексей Хобленко находится в поле зрения львовских «Карпат».

В текущем сезоне Хобленко забил 1 гол в 8 матчах за «Кривбасс». Напомним, в октябре 28-летний Хобленко провел 100-й матч в чемпионате Украины.

Также львовяне рассматривают возможность пригласить нападающего Руслана Степанюка из «Ворсклы», который в этом сезоне забил 3 гола в 17 матчах за полтавскую команду.

«Карпаты» завершили первую половину сезона на втором месте Группы А Первой лиги. Львовяне отстали от «Полесья» на 12 очков. Чемпионский раунд в Первой лиге должен стартовать 8 апреля.

Ранее сообщалось, что «Карпатам» интересен футболист «Металлиста».