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Украина. Премьер лига
25 декабря 2022, 13:31 |
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Хобленко находится в поле зрения Карпат

Львовский клуб также может пригласить нападающего «Ворсклы» Степанюка

25 декабря 2022, 13:31 |
130
0
Хобленко находится в поле зрения Карпат
ФК Кривбасс. Алексей Хобленко

Форвард «Кривбасса» Алексей Хобленко находится в поле зрения львовских «Карпат».

В текущем сезоне Хобленко забил 1 гол в 8 матчах за «Кривбасс». Напомним, в октябре 28-летний Хобленко провел 100-й матч в чемпионате Украины.

Также львовяне рассматривают возможность пригласить нападающего Руслана Степанюка из «Ворсклы», который в этом сезоне забил 3 гола в 17 матчах за полтавскую команду.

«Карпаты» завершили первую половину сезона на втором месте Группы А Первой лиги. Львовяне отстали от «Полесья» на 12 очков. Чемпионский раунд в Первой лиге должен стартовать 8 апреля.

Ранее сообщалось, что «Карпатам» интересен футболист «Металлиста».

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Источник Sportarena
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