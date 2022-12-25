Хобленко находится в поле зрения Карпат
Львовский клуб также может пригласить нападающего «Ворсклы» Степанюка
Форвард «Кривбасса» Алексей Хобленко находится в поле зрения львовских «Карпат».
В текущем сезоне Хобленко забил 1 гол в 8 матчах за «Кривбасс». Напомним, в октябре 28-летний Хобленко провел 100-й матч в чемпионате Украины.
Также львовяне рассматривают возможность пригласить нападающего Руслана Степанюка из «Ворсклы», который в этом сезоне забил 3 гола в 17 матчах за полтавскую команду.
«Карпаты» завершили первую половину сезона на втором месте Группы А Первой лиги. Львовяне отстали от «Полесья» на 12 очков. Чемпионский раунд в Первой лиге должен стартовать 8 апреля.
Ранее сообщалось, что «Карпатам» интересен футболист «Металлиста».
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