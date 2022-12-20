Минус еще один. Карпатам интересен футболист Металлиста

В нынешнее зимнее межсезонье сменить харьковский «Металлист» на львовские «Карпаты» может полузащитник Егор Картушов.

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Львовяне ведут борьбу за путевку из Первой лиги в Украинскую Премьер-лигу, поэтому намерены зимой усилить состав под задачу.

Ранее сообщалось, что в перерыве между осенней и весенней частями текущего сезона-2022/2023 из «Металлиста» в «Днепр-1» могут перейти Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.

31-летний Картушов в нынешней УПЛ отыграл за харьковскую команду в 12 матчах, сделал 2 ассиста.