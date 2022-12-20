Минус еще один. Карпатам интересен футболист Металлиста
Харьковский клуб может лишиться игрока
В нынешнее зимнее межсезонье сменить харьковский «Металлист» на львовские «Карпаты» может полузащитник Егор Картушов.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Львовяне ведут борьбу за путевку из Первой лиги в Украинскую Премьер-лигу, поэтому намерены зимой усилить состав под задачу.
Ранее сообщалось, что в перерыве между осенней и весенней частями текущего сезона-2022/2023 из «Металлиста» в «Днепр-1» могут перейти Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.
31-летний Картушов в нынешней УПЛ отыграл за харьковскую команду в 12 матчах, сделал 2 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Французская газета L’quipe представила символическую команду из лучших игроков Мундиаля
Удалось обойти по лайкам совместную рекламу с Роналду