Днепр-1 планирует взять на сборы двух игроков Металлиста
Кроме того, ищут игроков в Южной Америке
По информации журналиста Игоря Цыганыка, два игрока «Металлиста» поедут на зимние сборы вместе с основной командой лидера чемпионата УПЛ «Днепра-1».
Наставник Александр Кучер планирует просмотреть хавбеков Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца. Оба неплохо себя проявили в первой части сезона.
Танковский провел в чемпионате 14 матчей, а у Подлепенца 14 матчей, два гола и две результативные передачи. Кроме того, клуб продолжает искать игроков в Южной Америке.
Харьковчане завершили первую часть сезона на 11-й позиции.
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