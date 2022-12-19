Днепр-1 планирует взять на сборы двух игроков Металлиста

По информации журналиста Игоря Цыганыка, два игрока «Металлиста» поедут на зимние сборы вместе с основной командой лидера чемпионата УПЛ «Днепра-1».

Наставник Александр Кучер планирует просмотреть хавбеков Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца. Оба неплохо себя проявили в первой части сезона.

Танковский провел в чемпионате 14 матчей, а у Подлепенца 14 матчей, два гола и две результативные передачи. Кроме того, клуб продолжает искать игроков в Южной Америке.

Харьковчане завершили первую часть сезона на 11-й позиции.