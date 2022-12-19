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Украина. Премьер лига
19 декабря 2022, 19:10 | Обновлено 19 декабря 2022, 19:14
1344
1

Днепр-1 планирует взять на сборы двух игроков Металлиста

Кроме того, ищут игроков в Южной Америке

19 декабря 2022, 19:10 | Обновлено 19 декабря 2022, 19:14
1344
1
Днепр-1 планирует взять на сборы двух игроков Металлиста
ФК Металлист. Вячеслав Танковский

По информации журналиста Игоря Цыганыка, два игрока «Металлиста» поедут на зимние сборы вместе с основной командой лидера чемпионата УПЛ «Днепра-1».

Наставник Александр Кучер планирует просмотреть хавбеков Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца. Оба неплохо себя проявили в первой части сезона.

Танковский провел в чемпионате 14 матчей, а у Подлепенца 14 матчей, два гола и две результативные передачи. Кроме того, клуб продолжает искать игроков в Южной Америке.

Харьковчане завершили первую часть сезона на 11-й позиции.

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Вячеслав Танковский Евгений Подлепенец Металлист Харьков Днепр-1
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Dreifus
Интересно, как болельщики «настоящего Металлиста» относятся к тому, что он подстилка Днепра? Команды, фанаты которой Металлист кроме как командой гондонов не называли.
Согласились с тем, что они МКГ?
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