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Украина. Премьер лига
22 января 2023, 15:17 |
621
1

Металлист назвал состав на сборы в Турции

Харьковчане взяли с собой 32 футболиста

22 января 2023, 15:17 |
621
1
Металлист назвал состав на сборы в Турции
ФК Металлист

Вчера, 21 января, «Металлист» прибыл на сбор в город Сиде (Турция). Сегодня, 22 января, команда приступила к тренировочной работе.

В Турцию «Металлист» полетел в следующем составе:

Вратари: Мирослав Зновенко, Сергей Шумилов, Даниил Ермолов

Защитники: Александр Мизюк, Александр Каплиенко, Владимир Шопин, Юрий Романюк, Алексей Горяинов, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Кирилл Влага, Александр Маткобожик

Полузащитники: Андрей Ралюченко, Егор Демченко, Егор Картушов, Дмитрий Коркишко, Сергей Панасенко, Алекс Чидомере, Максим Багачанский, Игорь Чайковский, Никита Тепляков, Дмитрий Шамич, Даниил Кайдалов, Максим Ориховский, Геннадий Синчук, Кирилл Дигтярь, Роман Горенко

Нападающие: Евгений Рязанцев, Егор Красников, Даниил Тепляков, Одуэнье Угочукву

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Источник ФК Металлист
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Gargantua
с таким составом явные кандидаты на вылет
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