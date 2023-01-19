Металлист сыграет пять спаррингов на первом сборе

«Металлист» выйдет из отпуска 20 января. После этого харьковчане отправятся в Турцию, где проведут два двухнедельных сбора, а финальная часть подготовки ко второй части сезона пройдет в Ужгороде.

В Турции команда проведет 5 контрольных матчей:

«Металлист» - «ГКС Катовицы» (Катовицы, Польша) - 25 января

«Металлист» – «Локомотив» (София, Болгария) – 28 января

«Металлист» - «Тузла Сити» (Тузла, Босния и Герцеговина) - 31 января

«Металлист» – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) – 3 февраля

«Металлист» - «Согдиана» (Джиззак, Узбекистан) - 7 февраля

Ранее стало известно, что ряд футболистов «Металлиста» отправился на сбор с «Днепром-1».