Металлист сыграет пять спаррингов на первом сборе
Харьковчане будут готовиться к сезону в Турции
«Металлист» выйдет из отпуска 20 января. После этого харьковчане отправятся в Турцию, где проведут два двухнедельных сбора, а финальная часть подготовки ко второй части сезона пройдет в Ужгороде.
В Турции команда проведет 5 контрольных матчей:
«Металлист» - «ГКС Катовицы» (Катовицы, Польша) - 25 января
«Металлист» – «Локомотив» (София, Болгария) – 28 января
«Металлист» - «Тузла Сити» (Тузла, Босния и Герцеговина) - 31 января
«Металлист» – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) – 3 февраля
«Металлист» - «Согдиана» (Джиззак, Узбекистан) - 7 февраля
Ранее стало известно, что ряд футболистов «Металлиста» отправился на сбор с «Днепром-1».
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