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Украина. Премьер лига
19 января 2023, 19:13 | Обновлено 19 января 2023, 19:18
316
1

Металлист сыграет пять спаррингов на первом сборе

Харьковчане будут готовиться к сезону в Турции

19 января 2023, 19:13 | Обновлено 19 января 2023, 19:18
316
1
Металлист сыграет пять спаррингов на первом сборе
ФК Металист

«Металлист» выйдет из отпуска 20 января. После этого харьковчане отправятся в Турцию, где проведут два двухнедельных сбора, а финальная часть подготовки ко второй части сезона пройдет в Ужгороде.

В Турции команда проведет 5 контрольных матчей:

«Металлист» - «ГКС Катовицы» (Катовицы, Польша) - 25 января

«Металлист» – «Локомотив» (София, Болгария) – 28 января

«Металлист» - «Тузла Сити» (Тузла, Босния и Герцеговина) - 31 января

«Металлист» – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) – 3 февраля

«Металлист» - «Согдиана» (Джиззак, Узбекистан) - 7 февраля

Ранее стало известно, что ряд футболистов «Металлиста» отправился на сбор с «Днепром-1».

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Источник ФК Металлист
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20052011
Пожалуйста, расскажите, где абалденный хозяин клуба ярославский?
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