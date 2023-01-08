Украина. Премьер лига08 января 2023, 01:12 | Обновлено 08 января 2023, 01:22
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Шесть игроков Металлиста отправились в Турцию на просмотр с Днепром-1
Сборы «Днепра-1» пройдут с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля
08 января 2023, 01:12 | Обновлено 08 января 2023, 01:22
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Шесть игроков харьковского «Металлиста» отправились в Турцию на просмотр вместе с командой «Днепр-1».
Просмотр в команде Александра Кучера будут проходить: Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.
Подготовка «Днепра-1» в Турции будет разбита на два этапа: с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля. На сборах запланирован ряд контрольных матчей.
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