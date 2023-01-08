Шесть игроков Металлиста отправились в Турцию на просмотр с Днепром-1

Шесть игроков харьковского «Металлиста» отправились в Турцию на просмотр вместе с командой «Днепр-1».

Просмотр в команде Александра Кучера будут проходить: Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.

Подготовка «Днепра-1» в Турции будет разбита на два этапа: с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля. На сборах запланирован ряд контрольных матчей.