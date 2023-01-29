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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 18:13 | Обновлено 29 января 2023, 18:14
1758
2

ОФИЦИАЛЬНО. Томаш Кендзера продолжит карьеру в ПАОКе

Защитник «Динамо» вторую половину сезона проведет в Греции

29 января 2023, 18:13 | Обновлено 29 января 2023, 18:14
1758
2
ОФИЦИАЛЬНО. Томаш Кендзера продолжит карьеру в ПАОКе
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

28-летний защитник «Динамо» Томаш Кендзера вторую половину сезона проведет в Греции.

Польский защитник киевлян на правах аренды отправится в греческий ПАОК. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В марте прошлого года Кендзер на правах аренды выступал за польский «Лех», а летом вернулся в «Динамо».

Отметим, что Томаш пополнил ряды киевского «Динамо» летом 2017 года, перейдя из польского «Леха». За бело-синих провел 116 матчей и забил 5 мячей. Также выступал за все юношеские сборные Польши разных возрастов, а в ноябре 2017-го дебютировал за национальную сборную своей страны.

Вчера Кендзер прибыл в Грецию, чтобы подписать контракт с местным грандом.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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seregka1991
Там ще цілий список засідачів, які давно не грають ніяк
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