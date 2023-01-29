ОФИЦИАЛЬНО. Томаш Кендзера продолжит карьеру в ПАОКе

28-летний защитник «Динамо» Томаш Кендзера вторую половину сезона проведет в Греции.

Польский защитник киевлян на правах аренды отправится в греческий ПАОК. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

В марте прошлого года Кендзер на правах аренды выступал за польский «Лех», а летом вернулся в «Динамо».

Отметим, что Томаш пополнил ряды киевского «Динамо» летом 2017 года, перейдя из польского «Леха». За бело-синих провел 116 матчей и забил 5 мячей. Также выступал за все юношеские сборные Польши разных возрастов, а в ноябре 2017-го дебютировал за национальную сборную своей страны.

Вчера Кендзер прибыл в Грецию, чтобы подписать контракт с местным грандом.