ОФИЦИАЛЬНО. Томаш Кендзера продолжит карьеру в ПАОКе
Защитник «Динамо» вторую половину сезона проведет в Греции
28-летний защитник «Динамо» Томаш Кендзера вторую половину сезона проведет в Греции.
Польский защитник киевлян на правах аренды отправится в греческий ПАОК. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
В марте прошлого года Кендзер на правах аренды выступал за польский «Лех», а летом вернулся в «Динамо».
Отметим, что Томаш пополнил ряды киевского «Динамо» летом 2017 года, перейдя из польского «Леха». За бело-синих провел 116 матчей и забил 5 мячей. Также выступал за все юношеские сборные Польши разных возрастов, а в ноябре 2017-го дебютировал за национальную сборную своей страны.
Вчера Кендзер прибыл в Грецию, чтобы подписать контракт с местным грандом.
New kid on the block! #KedzioraIsHere #PAOK #Reloaded #transfers pic.twitter.com/onEOJQUgpK— PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2023
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