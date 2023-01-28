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  4. ВИДЕО. Кендзера прибыл в Грецию, чтобы подписать контракт с клубом-грандом
Греция
28 января 2023, 06:15 | Обновлено 28 января 2023, 06:26
473
1

ВИДЕО. Кендзера прибыл в Грецию, чтобы подписать контракт с клубом-грандом

Польский легионер «Динамо» отправится в аренду в ПАОК до конца сезона

28 января 2023, 06:15 | Обновлено 28 января 2023, 06:26
473
1
ВИДЕО. Кендзера прибыл в Грецию, чтобы подписать контракт с клубом-грандом
Динамомания. Томаш Кендзера

Польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прибыл в Грецию для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом ПАОК из города Салоники.

Греческий клуб-гранд ПАОК уже согласовал аренду футболиста «Динамо», сообщило местное издание Makthes.

Стороны договорились, что ПАОК арендует польского футболиста до конца текущего сезона. Ожидается, что окончательно трансфер будет завершен в ближайшие дни.

Трансфер курирует румынский наставник ПАОК Разван Луческу, сын Мирчи Луческу, коуча «Динамо». Контракт Кендзеры с киевлянами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Кендзера провел 18 матчей за «Динамо» (9 игр в УПЛ и 9 поединков еврокубков) и сделал 2 голевые передачи.

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Динамо Киев трансферы Томаш Кендзера трансферы УПЛ ПАОК аренда игрока Разван Луческу
Источник Makthes.gr
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Если это правда, то это очень тревожный звоночек нам, как украинцам живущим в Украине.
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