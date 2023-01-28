ВИДЕО. Кендзера прибыл в Грецию, чтобы подписать контракт с клубом-грандом

Польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прибыл в Грецию для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом ПАОК из города Салоники.

Греческий клуб-гранд ПАОК уже согласовал аренду футболиста «Динамо», сообщило местное издание Makthes.

Стороны договорились, что ПАОК арендует польского футболиста до конца текущего сезона. Ожидается, что окончательно трансфер будет завершен в ближайшие дни.

Трансфер курирует румынский наставник ПАОК Разван Луческу, сын Мирчи Луческу, коуча «Динамо». Контракт Кендзеры с киевлянами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Кендзера провел 18 матчей за «Динамо» (9 игр в УПЛ и 9 поединков еврокубков) и сделал 2 голевые передачи.