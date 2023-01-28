ВИДЕО. Кендзера прибыл в Грецию, чтобы подписать контракт с клубом-грандом
Польский легионер «Динамо» отправится в аренду в ПАОК до конца сезона
Польский защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прибыл в Грецию для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом ПАОК из города Салоники.
Греческий клуб-гранд ПАОК уже согласовал аренду футболиста «Динамо», сообщило местное издание Makthes.
Стороны договорились, что ПАОК арендует польского футболиста до конца текущего сезона. Ожидается, что окончательно трансфер будет завершен в ближайшие дни.
Трансфер курирует румынский наставник ПАОК Разван Луческу, сын Мирчи Луческу, коуча «Динамо». Контракт Кендзеры с киевлянами истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне Кендзера провел 18 матчей за «Динамо» (9 игр в УПЛ и 9 поединков еврокубков) и сделал 2 голевые передачи.
O Tomasz Kędziora έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός διεθνής αμυντικός θα υπογράψει συμβόλαιο εξάμηνης διάρκειας#PAOK #Transfers #Football #Kędziora pic.twitter.com/4xeuTApRjZ— Stavros Sountoulidis (@sts71) January 27, 2023
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