ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с румынским клубом

Украинский голкипер Даниил Кучер перешел из «Ингульца» в клуб УТА Арад, который занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии.

26-летний вратарь подписал контракт до конца сезона с возможностью продления на один год.

В текущем сезоне Кучер сыграл в УПЛ 6 матчей и пропустил 10 голов.

Голкипер ранее выступал за клубы «Минай», «Горняк», «Днепр». Также поиграл за латвийские «Даугавпилс» и РФШ.