Румыния20 февраля 2023, 23:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:41
914
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с румынским клубом
Вратарь Даниил Кучер перешел из «Ингульца» в клуб УТА Арад
20 февраля 2023, 23:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:41
914
0
Украинский голкипер Даниил Кучер перешел из «Ингульца» в клуб УТА Арад, который занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии.
26-летний вратарь подписал контракт до конца сезона с возможностью продления на один год.
В текущем сезоне Кучер сыграл в УПЛ 6 матчей и пропустил 10 голов.
Голкипер ранее выступал за клубы «Минай», «Горняк», «Днепр». Также поиграл за латвийские «Даугавпилс» и РФШ.
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