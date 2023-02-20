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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с румынским клубом
Румыния
20 февраля 2023, 23:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:41
914
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с румынским клубом

Вратарь Даниил Кучер перешел из «Ингульца» в клуб УТА Арад

20 февраля 2023, 23:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:41
914
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с румынским клубом
УТА Арад. Даниил Кучер

Украинский голкипер Даниил Кучер перешел из «Ингульца» в клуб УТА Арад, который занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии.

26-летний вратарь подписал контракт до конца сезона с возможностью продления на один год.

В текущем сезоне Кучер сыграл в УПЛ 6 матчей и пропустил 10 голов.

Голкипер ранее выступал за клубы «Минай», «Горняк», «Днепр». Также поиграл за латвийские «Даугавпилс» и РФШ.

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