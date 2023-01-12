Ворскла подтвердила уход из команды первого легионера

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте подтвердил уход из команды македонского защитника Джоко Зайкова, у которого был контракт до лета 2024 года.

27-летний игрок заявил, что покидает команду из-за семейных обстоятельств. Ранее сообщалось, что клуб из-за финансовых проблем будет разгружать платежную ведомость.

В нынешнем сезоне Зайков был основным игроком команды, провел 16 матчей. Ожидается, что игрок продолжит карьеру в Румынии.