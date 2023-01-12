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  4. Ворскла подтвердила уход из команды первого легионера
Украина. Премьер лига
12 января 2023, 16:29 |
813
1

Ворскла подтвердила уход из команды первого легионера

Джоко Зайков решил покинуть команду

12 января 2023, 16:29 |
813
1
Ворскла подтвердила уход из команды первого легионера
ФК Ворскла. Джоко Зайков

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте подтвердил уход из команды македонского защитника Джоко Зайкова, у которого был контракт до лета 2024 года.

27-летний игрок заявил, что покидает команду из-за семейных обстоятельств. Ранее сообщалось, что клуб из-за финансовых проблем будет разгружать платежную ведомость.

В нынешнем сезоне Зайков был основным игроком команды, провел 16 матчей. Ожидается, что игрок продолжит карьеру в Румынии.

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Источник: Динамо круглосуточно работает над продажей игроков
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Источник ФК Ворскла
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Gargantua
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