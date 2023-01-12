Украина. Премьер лига12 января 2023, 16:29 |
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Ворскла подтвердила уход из команды первого легионера
Джоко Зайков решил покинуть команду
12 января 2023, 16:29 |
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Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте подтвердил уход из команды македонского защитника Джоко Зайкова, у которого был контракт до лета 2024 года.
27-летний игрок заявил, что покидает команду из-за семейных обстоятельств. Ранее сообщалось, что клуб из-за финансовых проблем будет разгружать платежную ведомость.
В нынешнем сезоне Зайков был основным игроком команды, провел 16 матчей. Ожидается, что игрок продолжит карьеру в Румынии.
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