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  4. Львов распрощался с двумя игроками и уволил функционера
Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 09:38 |
677
0

Львов распрощался с двумя игроками и уволил функционера

Львовский коллектив начал кадровую чистку

06 декабря 2022, 09:38 |
677
0
Львов распрощался с двумя игроками и уволил функционера
Спортивка. Михаил Шишка

Полузащитники «Львова» Богдан Мишенко и Михаил Шишка покинули команду. Клуб и игроки досрочно прекратили сотрудничество, разорвав контракты.

Кроме ухода двух футболистов у «горожан» также есть кадровые изменения в менеджменте. «Львов» принял решение уволить заместителя генерального директора клуба Максима Стефанского.

Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.

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Источник Спортивка
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