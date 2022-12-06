Львов распрощался с двумя игроками и уволил функционера

Полузащитники «Львова» Богдан Мишенко и Михаил Шишка покинули команду. Клуб и игроки досрочно прекратили сотрудничество, разорвав контракты.

Кроме ухода двух футболистов у «горожан» также есть кадровые изменения в менеджменте. «Львов» принял решение уволить заместителя генерального директора клуба Максима Стефанского.

Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.