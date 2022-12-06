Украина. Премьер лига06 декабря 2022, 09:38 |
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Львов распрощался с двумя игроками и уволил функционера
Львовский коллектив начал кадровую чистку
06 декабря 2022, 09:38 |
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Полузащитники «Львова» Богдан Мишенко и Михаил Шишка покинули команду. Клуб и игроки досрочно прекратили сотрудничество, разорвав контракты.
Кроме ухода двух футболистов у «горожан» также есть кадровые изменения в менеджменте. «Львов» принял решение уволить заместителя генерального директора клуба Максима Стефанского.
Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.
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