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Чемпионат Украины
Львов
27.11.2022, FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 15:03 | Обновлено 27 ноября 2022, 15:44
384
1

Сотый гол в УПЛ забили с пенальти. Колос минимально одолел Львов

Львовьяне будуть зимовать на последнем месте в турнирной таблице

27 ноября 2022, 15:03 | Обновлено 27 ноября 2022, 15:44
384
1
Сотый гол в УПЛ забили с пенальти. Колос минимально одолел Львов
УПЛ

Во Львове на стадионе СКИФ состоялся поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ПФК «Львов» принимал «Колос».

Для команды Олега Дулуба было крайне важно одержать победу, чтобы завершить первую часть сезона не на дне турнирной таблицы. Футболисты «Колоса» также были намерены взять три очка, поскольку в предыдущих четырех матчах набрали всего лишь одно очко.

Первый опасный момент в матче возник на 22-й минуте. Пушечный удар Андрея Богданова стряхнул снег с каркаса ворот «Львова». Хавбек «Колоса» еще не раз угрожал воротам «горожан». Особенно опасны были его удары со штрафных.

В плане владения мячом на поле был паритет, а вот моментов опасных больше создали хозяева. Если бы не надежная игра голкипера клуба из Ковалевки Евгения Волынца, сделавшего несколько сейвов, подопечные Дулуба наверняка зацепились бы за зачетные баллы.

Ключевой эпизод во встрече произошел в середине второго тайма, когда Павел Ориховский обокрал в штрафной площади Назария Муравского и тому не оставалось ничего другого, кроме как делать фол последней надежды. Главный арбитр Юрий Иванов без раздумий указал на точку и показал прямую красную карточку защитнику «Львова».

Сам Ориховский, заработавший пенальти, и исполнил 11-метровый удар, переиграв Александра Ильющенкова. Кстати, этот забитый мяч стал сотым для «Колоса» в элитном дивизионе чемпионата Украины.

После этого футболисты «Колоса» сохранили победный счет и завершили 2022 год на мажорной ноте, прерывав серию без побед, которая насчитывала четыре матча. Команда Ярослава Вишняка, набрав 19 баллов, поднялась с 10-го аж на 6 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ.

«Львов» же рискует понизиться в классе, поскольку продолжает единолично замыкать таблицу, имея в активе скромные 9 очков. Олегу Дулубу, если руководство клуба продлит кредит доверия к нынешнему наставнику, зимой придется провести детальную работу над ошибками.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Львов» – «Колос» – 0:1

Ориховский, 69, пен.

Никитюк, 52 - Чоботенко, 7, Емец, 62.

Муравский, 68 (фол последней надежды).

«Львов»: Ильющенков - Муравский, Васильев, Никитюк, Вовкун (Шишка, 59), Мильченко, Полегенько, Симинин, Ныч (Крушинский, 46), Бугай, Бойко (Ременяк, 80, Мыхайлив В., 85).

«Колос»: Волынец - Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Богданов, Ориховський (Мякушко, 79), Болбат (Задоя, 79), Смирный (Ильин, 54), Безбородько (Лысенко, 70).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «СКИФ» (Львов).

ЛЬВОВ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Ориховский (Колос К).
68’
Назарий Муравский (Львов) получает красную карточку.
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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Львов - Колос отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Dar Veter
Коста-Рика за Колос!
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