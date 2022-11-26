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Чемпионат Украины
Львов
27.11.2022 13:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 14:46 |
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Львов – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Продолжится ли бескомпромиссность «Львова» и «Колоса»?

26 ноября 2022, 14:46 |
40
0
Львов – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 27 ноября, в матче 15-го тура аутсайдеры чемпионата из «Львова» будут принимать «Колос». Это будет уже шестая встреча соперников в УПЛ, а в предыдущих не зафиксирована еще ни одна ничья.

Львов

«Львов» после поражения от «Ингульца» скатился на последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата. К битве с «Колосом» подопечные Олега Дулуба подошли с домашним пропускным клубным рекордным сериалом, который длится 10 игр – 20 голов. Для белоруса Олега Дулуба, кстати, это будет 60-й матч у руля разных клубов УПЛ.

«Изюминкой» матча является то, что игрок «Колоса» Алексей Зозуля в прошлом чемпионате выступал именно за «Львов». Из-за удаления с поля в прошлом туре пропустит игру один из ключевых игроков «Львова» Максим Грисьо.

Колос

«Колос» приедет во Львов с двумя безвыигрышными сериями в чемпионате: как общей, продолжающейся четыре игры (ничья и три поражения), так и на полях соперников – 5 игр (две ничьи и три поражения). Во Львове «Колос» может забить 100-й (!) гол в УПЛ и для этого не хватает только одного точного удара ковалевцев.

Главный тренер Ярослав Вишняк проведет 20-й матч в чемпионатах на тренерской скамье «Колоса». Из-за перебора желтых карточек не сможет выйти на поле белорус Николай Золотов.

Статистика встреч

В УПЛ соперники провели пять поединков, в которых дважды победы праздновал «Львов» и трижды – «Колос». Кстати, ковалевцы одну из двух своих самых больших побед в УПЛ одержали именно над «Львовом» – 4:0 (в сентябре 2020 года). Последний раз «горожане» принимали «черно-белых» 20 февраля 2021 года на «Арене Львов» и уступили со счетом 0:2. Тогда победу гостям принес дубль действующего ныне игрока ковалевцев Павла Ориховского.

Фемида

Арбитром матча назначен Юрий Иванов (Донецкая область), который провел 35 игр в УПЛ. Ранее «Львов» при Иванове отыграл четыре матча в чемпионатах, одержав одну победу, один раз сыграл вничью и дважды уступил соперникам. «Колос» же при этом арбитре проведет уже 10 игру в УПЛ, а баланс предыдущих матчей таков: две победы, две ничьи и пять поражений.

Прогноз на противостояние

«Колос» на полях соперников не побеждает в течение пяти матчей. «Львов», учитывая его турнирное положение, постарается очков не терять. Нашим прогнозом будет минимальная победа львовского клуба.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Никитюк, Муравский, Вовкун, Крушинский, Васильев, Мильченко, Шишка, Полегенько, Бойко, Бугай.

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Зозуля, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Мякушко, Безбородько.

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27 ноября, воскресенье

«Львов» – «Колос»
Львов. Стадион СКИФ. 13.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
ЛЬВОВ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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