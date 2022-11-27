Львов – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 15-го тура УПЛ
В матче 15-го тура УПЛ «Колос» в выездном матче одержал минимальную победу над «Львовом».
Единственный гол с пенальти во втором тайме забил Павел Ориховський.
Украинская Премьер-лига. 15 тур.
«Львов» - «Колос» - 0:1.
Ориховський, 69, пен.
Муравский, 68 (фол последней надежды).
«Львов»: Ильющенков - Муравский, Васильев, Никитюк, Вовкун (Шишка, 59), Мильченко, Полегенько, Симинин, Ныч (Крушинский, 46), Бугай, Бойко (Ременяк, 80, Мыхайлив В., 85).
«Колос»: Волынец - Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Богданов, Ориховський (Мякушко, 79), Болбат (Задоя, 79), Смирный (Ильин, 54), Безбородько (Лысенко, 70).
Обзор матча
События матча
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