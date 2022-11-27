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27.11.2022, FT 0 : 1
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27 ноября 2022, 15:43 | Обновлено 27 ноября 2022, 16:14
303
0

Львов – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 15-го тура УПЛ

27 ноября 2022, 15:43 | Обновлено 27 ноября 2022, 16:14
303
0
Львов – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Львов

В матче 15-го тура УПЛ «Колос» в выездном матче одержал минимальную победу над «Львовом».

Единственный гол с пенальти во втором тайме забил Павел Ориховський.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Львов» - «Колос» - 0:1.

Ориховський, 69, пен.

Муравский, 68 (фол последней надежды).

«Львов»: Ильющенков - Муравский, Васильев, Никитюк, Вовкун (Шишка, 59), Мильченко, Полегенько, Симинин, Ныч (Крушинский, 46), Бугай, Бойко (Ременяк, 80, Мыхайлив В., 85).

«Колос»: Волынец - Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Богданов, Ориховський (Мякушко, 79), Болбат (Задоя, 79), Смирный (Ильин, 54), Безбородько (Лысенко, 70).

Обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Ориховский (Колос К).
68’
Назарий Муравский (Львов) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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