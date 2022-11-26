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Чемпионат Украины
Львов
27.11.2022 13:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 15:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:24
151
0

Львов – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

26 ноября 2022, 15:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:24
151
0
Львов – Колос. Текстовая трансляция матча
Википедия
26 ноября в 15:13 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 27 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ФК «Львов» и ковалевский «Колос». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00.

Чемпионат мира в Катаре набирает обороты, а отечественная Премьер-лига, напротив, проводит свои последние запланированные матчи в этом году. Оно и хорошо – на фоне постоянных атак на энергетику часто не до футбола и зрителям, и футболистам, и всем причастным к конкретной игре людям. А весной, надеемся, ситуация изменится и у рашистов будут другие проблемы, чем воевать с гражданской инфраструктурой.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К игре команды подходят с разным настроением. Благодаря рывку «Ингульца» львовяне находятся на последнем месте в турнирной таблице и будут отчаянно надеяться в воскресном матче его покинуть, хотя эта задача будет нелегкой из-за игровых проблем у подопечных Дулуба. «Колос» относительно стабилен – выше головы не прыгает (хотя, конечно, ничья из «Динамо» в 13 туре чем не успех), но и вылет ему не грозит.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Колос» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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