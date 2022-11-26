Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса

Поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом» больше напоминал встречу двух аматорских сельских коллективов. И дело не в уровне футбола, который могут показать игроки этих команд, а в качестве поля на стадионе в пгт Петрово.

Футболистам в прямом смысле слова пришлось играть на болоте, поскольку «Ингулец» не смог подготовить домашний стадион к матчу элитного дивизиона чемпионата Украины. По этому газону страшно даже просто пройти, а то, что кто-то рискнул на нем бегать – не иначе как подвиг.

Трава на стадионе «Ингулец» осталась лишь небольшими кусками. Основная часть поля либо полностью голая, либо засыпана песком. Игроки просто-напросто увязали в болоте, когда оказывались в штрафной площади. При такой игре рассчитывать на результативную игру не приходилось.

Казалось бы, условия для обеих команд одинаковые, однако не зря говорят, что хозяевам помогают родные стены. На 13 минуте Артем Ситало на правом фланге штрафной с невероятно острого угла то ли пробивал, то ли простреливал – непонятно. Впрочем, главное, что мяч от дальней штанги влетел в сетку ворот с нужной стороны.

УПЛ. Артем Ситало (справа)

При таких условиях сравнять счет игрокам «Вереса» было очень непросто. А в конце поединка, когда ровенская команда осталась вдесятером из-за второй желтой карточки Владислава Шарая, полученной за споры с главным арбитром Дмитрием Кривушкиным, даже призрачные шансы исчезли.

1:0 – «Ингулец» под руководством Младена Бартуловича одержал победу, которая позволила клубу из Петрово немного оторваться от зоны вылета. «Верес» же потерпел четвертое поражение кряду и завершает 2022 год на минорной ноте. Интересно, что «Ингулец» в этом сезоне выиграл 3 матча и все со счетом 1:0.

Остается надеяться, что президент петровского клуба Александр Поворознюк вовремя поймет, что из УПЛ можно вылететь не только из-за низкого итогового места в турнирной таблице, но и за систематическое несоответствие стандартам лиги.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур

«Ингулец» – «Верес» – 1:0

Ситало 13

Одарюк 65, Запорожец 73 – Вовченко 40, Сергийчук 81, В. Шарай 85, Когут 90+1

В. Шарай 85 (споры с арбитром)

«Ингулец»: Паламарчук – Запорожец, Клименко (Коробенко, 54), Марусич (Одарюк, 64), Ситало (Близниченко, 77), Кучеренко, Смоляков, Нагиев (Сидоренко, 77), Ковалев, Поспелов, Кухарук (Сакив, 77)

«Верес»: Когут – Гагун, Вовченко, Дахновский (Сергийчук, 79), Лебеденко, Г. Пасич, Кучеров, Мирошник, Е. Пасич, В. Шарай, Гайдучик

Стадион: «Ингулец» (Петрово)